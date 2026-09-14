Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Geçmişte milyonlarca cihazın siber güvenlik açıkları nedeniyle olumsuz etkilendiği çok sayıda olay yaşandığına dikkati çeken Çiftçi, konuya dikkati şu sözlerle çekti: "Örneğin, bir yazılım güncelleme hatasından dolayı havalimanlarında sistemler durdu, uçuşlar yapılmadı, finans sistemi çöktü... Bu sıkıntıların dünyanın her yerinde yaşandığı dönemlere şahitlik ettik. Yine bildiğiniz üzere bir ülkenin telsiz hatasından, telsizle alakalı yapılan bir tedarik zinciri sorunundan dolayı ne gibi zafiyetlere uğradığına tanık olduk. Bu hadiseler siber güvenlik alanındaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bu nedenlerden ötürü Secunnix olarak ürünlerimizin ekosistemini hem yerli bir yapıda tutuyoruz hem de yerli teknolojimizi mühendislerimizle geliştirdiğimiz bir modelle çalışıyoruz. Bu sayede tam bağımsızlığa kavuşacağımıza inanıyoruz."