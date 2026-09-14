Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak
Dünya genelinde yaşanan yazılım arızaları ve küresel çaplı siber krizlerin ardından Türkiye, dijital altyapılarını korumak amacıyla yerli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek stratejik adımlar atıyor. GITEX AI Türkiye etkinliğinde tanııtlan ve "siber kubbe" yapısının temel taşlarını oluşturan RASAT EDR ile yapay zeka destekli PaaP ürünleri, kritik sistemleri dış tehditlere karşı korumak için devreye sokuluyor. Secunnix Genel Müdürü Taha Çiftçi'nin "Kızılelma" olarak nitelendirdiği bu milli teknolojiler, Türkiye'nin siber güvenlikte tam bağımsızlık hedefinin en büyük kanıtı olarak öne çıkıyor.