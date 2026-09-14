  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor? Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat! ‘Kur'an Kursları’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş mesaj yayımladı Kurtlar Vadisi hesabından çok konuşulacak Kaşif Kozinoğlu mesajı! Paylaşıp, apar topar sildiler Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan mesaj: Kur'an kursları Bismillah dedi Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek! Gökyüzünün yeni korkulu rüyası sınırları aştı: 2000 kilometre menzilli İHA envanterde Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Dünya genelinde yaşanan yazılım arızaları ve küresel çaplı siber krizlerin ardından Türkiye, dijital altyapılarını korumak amacıyla yerli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek stratejik adımlar atıyor. GITEX AI Türkiye etkinliğinde tanııtlan ve "siber kubbe" yapısının temel taşlarını oluşturan RASAT EDR ile yapay zeka destekli PaaP ürünleri, kritik sistemleri dış tehditlere karşı korumak için devreye sokuluyor. Secunnix Genel Müdürü Taha Çiftçi'nin "Kızılelma" olarak nitelendirdiği bu milli teknolojiler, Türkiye'nin siber güvenlikte tam bağımsızlık hedefinin en büyük kanıtı olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen GITEX Ai Türkiye, teknoloji dünyasını buluşturdu. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye'de yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

#2
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, Huawei, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji devlerinin de katıldığı etkinlik boyunca Türkiye'nin unicorn ve büyüme aşamasındaki şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de organizasyonda ürün, yetenek ve kapasitelerini sergiledi.

#3
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Secunnix Siber Teknoloji Hizmetleri de etkinlikte siber tehditlere karşı geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle birey ve kurumların dijital varlıklarını korumaya, tehditleri tespit edip önlemeye ve bunlara hızlı müdahale etmeye yönelik siber güvenlik çözümlerini ziyaretçilere tanıttı. Şirketin Genel Müdürü Taha Çiftçi, yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanının, Türkiye'nin tam bağımsızlık idealini yansıtabilen en önemli ve kıymetli alanlardan biri olduğunu söyledi.

#4
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Geçmişte milyonlarca cihazın siber güvenlik açıkları nedeniyle olumsuz etkilendiği çok sayıda olay yaşandığına dikkati çeken Çiftçi, konuya dikkati şu sözlerle çekti: "Örneğin, bir yazılım güncelleme hatasından dolayı havalimanlarında sistemler durdu, uçuşlar yapılmadı, finans sistemi çöktü... Bu sıkıntıların dünyanın her yerinde yaşandığı dönemlere şahitlik ettik. Yine bildiğiniz üzere bir ülkenin telsiz hatasından, telsizle alakalı yapılan bir tedarik zinciri sorunundan dolayı ne gibi zafiyetlere uğradığına tanık olduk. Bu hadiseler siber güvenlik alanındaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bu nedenlerden ötürü Secunnix olarak ürünlerimizin ekosistemini hem yerli bir yapıda tutuyoruz hem de yerli teknolojimizi mühendislerimizle geliştirdiğimiz bir modelle çalışıyoruz. Bu sayede tam bağımsızlığa kavuşacağımıza inanıyoruz."

#5
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

Taha Çiftçi, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki bağımsızlığını ve yerli ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen yapıyı "siber kubbe" olarak gördüklerini belirterek, Secunnix olarak geliştirdikleri RASAT EDR ve PaaP (Pentest as a Project) ürünlerini de bu yapının temel taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Çiftçi, yapay zeka destekli Pentest as a Project ürününün, kurumların siber varlıklarını dışarıdan analiz ederek olası güvenlik zafiyetlerini tespit ettiğini, bu zafiyetleri yapay zeka desteğiyle sürekli gözlemleyip değerlendirdiğini ve kamuoyuna açıklanmadan ilgili kurumla güvenli şekilde paylaşılmasını sağladığını ifade etti.

#6
Foto - Türk mühendislerden gizli silah! Yerli siber kubbe dünyayı sallayacak

"Kızılelma" olarak gördükleri ve RASAT adını verdikleri Uç Nokta Tespit ve Müdahale (EDR) projelerine ilişkin ise Çiftçi, şöyle konuştu: "Daha önce bahsettiğim birkaç yıl önce tüm dünyada sistemlerin durduğu, havalimanların çalışmadığı, uçuşların yapılmadığı ve dünyaya yazılım güncelleme hatası olarak lanse edilen sorunlara karşı çözüm olarak mühendislerimizle geliştirilen bir proje. Sektörde iyi bir noktaya geleceğini düşündüğümüz bir ürünümüz. Bunu en yakın zamanda sektöre kazandırıp hem Türkiye'de, hem yerli ekosistemde kullanıma sunmayı, hem de dışarıda siber güvenlik anlamında Türkiye'nin adını duymayı hedefliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siber mi

O kadar iyiyizde halka açık üçretsiz kullanacağı bir e mail platformumuz yok.Yaanş mail vardı o da gelecek ay sonlandırıyormuş hizmetleri.
TÜM YORUMLARA GİT
Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?
Gündem

Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Kadir Mısıroğlu’nun ilk baskısı 1966’da yayımlanan “Yunan Mezalimi” kitabını gündeme t..
Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı
Gündem

Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki H.E.Y.’nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna bıraktığı belirtildi. Temizl..
"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ankar..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki..
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’si müd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23