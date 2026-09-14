Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den “Türkçe dersi” açıklaması
Suriye makamları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 13 Eylül’de gerçekleştirdiği Şam ziyareti sırasında, Türkçenin eğitim müfredatındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye makamları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 13 Eylül’de gerçekleştirdiği Şam ziyareti sırasında, Türkçenin eğitim müfredatındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Aktarılan bilgiye göre, Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasına yönelik uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadı ve Türkçe seçmeli ders olmaya devam edecek.
Açıklama, yeni eğitim-öğretim yılında Halep’in kuzeyindeki bazı okullarda Türkçenin kaldırılarak yerine Fransızca getirildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.
Söz konusu uygulama, özellikle Suriye Türkmenleri arasında tepkiye neden olmuş ve Türkçenin müfredatta korunması için girişimler başlatılmıştı.
Böylece Şam yönetimi, Türkçenin seçmeli ders statüsünün devam edeceği yönünde güvence vermiş oldu.
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