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Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den "Türkçe dersi" açıklaması

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den “Türkçe dersi” açıklaması

Suriye makamları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 13 Eylül’de gerçekleştirdiği Şam ziyareti sırasında, Türkçenin eğitim müfredatındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Foto - Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den "Türkçe dersi" açıklaması

Aktarılan bilgiye göre, Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasına yönelik uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadı ve Türkçe seçmeli ders olmaya devam edecek.

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Foto - Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den "Türkçe dersi" açıklaması

Açıklama, yeni eğitim-öğretim yılında Halep’in kuzeyindeki bazı okullarda Türkçenin kaldırılarak yerine Fransızca getirildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

#3
Foto - Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den "Türkçe dersi" açıklaması

Söz konusu uygulama, özellikle Suriye Türkmenleri arasında tepkiye neden olmuş ve Türkçenin müfredatta korunması için girişimler başlatılmıştı.

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Foto - Aldıkları karar büyük tepki çekmişti! Suriye’den "Türkçe dersi" açıklaması

Böylece Şam yönetimi, Türkçenin seçmeli ders statüsünün devam edeceği yönünde güvence vermiş oldu.

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Yorumlar

İbrahim

Suriye'de bir koalisyon var ve bu koalisyon da fikren Türk ve Türkçe'ye karşı muhalif insanlar mevcut. Netice itibariyle Suriye'de böyle ufak yol kazaları oluyor ve olması her zaman mümkün.
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