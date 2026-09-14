Biraz ayıp olmuyor mu Okan Hocam! Sporting maçının hakemiyle ilgili çok konuşulacak olay ifade
Okan Buruk'tan Sporting maçının hakemiyle ilgili çok konuşulacak olay ifade geldi.
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Okan Buruk'tan Sporting maçının hakemiyle ilgili çok konuşulacak olay ifade geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının basın toplantısında Sporting maçının hakemiyle ilgili çok konuşulacak bir ifade kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçını yöneten hakemle ilgili olay ifadeler kullandı.
"Sporting maçında tartışılmaz olan kırmızı kart için VAR'a çağırmayan Alman hakemin adı neydi? Unuttum. Dingert evet. Yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz."
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