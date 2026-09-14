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Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

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Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Bölgesel krizler ve savaşlarla çevrili olan Türkiye, savunma harcamalarını üç kattan fazla artırarak stratejik kapasitesini hızla güçlendiriyor. South China Morning Post'un haberine göre, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Ankara, 2027-2029 döneminde savunma bütçesinde yüzde 229'luk devasa bir artış gerçekleştirecek. Özellikle Türk İHA'larının küresel pazardaki başarısı ve Suudi Arabistan ile Pakistan'ın da ilgilendiği 5. nesil milli muharip uçak KAAN projesi uluslararası arenada dengeleri değiştiriyor.

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Foto - Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Bölgesel krizler ve savaşlarla çevrili olan Türkiye, savunma harcamalarını üç kattan fazla artırarak stratejik kapasitesini hızla güçlendiriyor. Dünyanın en saygın ekonomi ve politika yayınlarından South China Morning Post'un haberine göre, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, 2027-2029 döneminde savunma bütçesinde yüzde 229'luk devasa bir artış gerçekleştirecek.

#2
Foto - Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Bu bütçe artışının büyük bir kısmı, yerli ve milli silah üretim altyapısının genişletilmesi amacıyla doğrudan sahaya yansıtılacak. Ankara yönetimi bu süreçte ana muharebe tankları, modern savaş gemileri, gelişmiş denizaltılar, savaş uçakları ve insansız hava araçları olmak üzere pek çok son teknoloji askeri teçhizatı kendi imkanlarıyla geliştiriyor.

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Foto - Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Özellikle Türk İHA'larının küresel pazardaki başarısı ve 5. nesil milli muharip uçak KAAN projesi uluslararası arenada stratejik bir konuma ulaştı. Suudi Arabistan ve Pakistan gibi müttefik ülkelerin KAAN projesinin olası müşterileri arasında yer alması, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ağırlığını tescilledi.

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Foto - Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Yapılan bu devasa yatırımlar, ülkenin hem caydırıcılığını hem de küresel havacılık sektöründeki payını kalıcı olarak artırıyor.

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