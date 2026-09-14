Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi
Bölgesel krizler ve savaşlarla çevrili olan Türkiye, savunma harcamalarını üç kattan fazla artırarak stratejik kapasitesini hızla güçlendiriyor. South China Morning Post'un haberine göre, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Ankara, 2027-2029 döneminde savunma bütçesinde yüzde 229'luk devasa bir artış gerçekleştirecek. Özellikle Türk İHA'larının küresel pazardaki başarısı ve Suudi Arabistan ile Pakistan'ın da ilgilendiği 5. nesil milli muharip uçak KAAN projesi uluslararası arenada dengeleri değiştiriyor.