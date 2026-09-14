Dünyanın gözü bu projede: 5. nesil savaş uçağı KAAN için dev ülkeler sıraya girdi

Bu bütçe artışının büyük bir kısmı, yerli ve milli silah üretim altyapısının genişletilmesi amacıyla doğrudan sahaya yansıtılacak. Ankara yönetimi bu süreçte ana muharebe tankları, modern savaş gemileri, gelişmiş denizaltılar, savaş uçakları ve insansız hava araçları olmak üzere pek çok son teknoloji askeri teçhizatı kendi imkanlarıyla geliştiriyor.