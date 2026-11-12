Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"Bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni nesil iş modellerine yatırım yapan şirketler, geleceğin rekabet ortamında güçlü avantajlar elde edecek. Küresel yatırım eğilimleri de bu yönelimi açık biçimde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 2026 yılında dünya genelindeki enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini raporlarında ifade etti. Bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımları ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz. Buraya Türkiye olarak liderlik etmek istiyoruz. Dünya bir değişim ve dönüşüm içinde. Hep birlikte bu değişimi ve dönüşümü yönetmek durumundayız. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının önünü açıyor. IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor."