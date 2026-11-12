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Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) büyük ilgi var. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unu, bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atarak yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

#1
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

Antalya'da düzenlenen COP31’in dördüncü gününde de program, oturum ve panellerle devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOBB İş Forumu'nun açılış programına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı programda konuşan Bakan Kurum, Hisarcıklıoğlu'nun iş dünyasının COP31 sürecine katılımını teşvik ettiğini, paydaşlar arası köprüler kurup, bu kritik süreci koordine ederek kendilerine çok ciddi katkı sağladığını söyledi. Bu güçlü katılım için Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ettiğini ifade eden Kurum, "COP31 kapsamında yoğun ve önemli bir süreci sizlerle birlikte yürütüyoruz" dedi.

#2
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"SADECE İKİ GÜNDE 100 BİN KAYIT YAPILDI" Antalya Liderler Zirvesi'ni başlatıp, COP tarihinin en yüksek yoğunluklu zirvelerinden birini yaşadıklarını aktaran Bakan Kurum, "Devlet ve hükümet başkanları ulusal beyanlarını paylaşıyor. Müzakerelerimiz bir taraftan diğer salonlarda devam ediyor. Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda, bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atarak yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON" Ülkelerin önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"Başından beri ne dedik? Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz. Adını uygulama COP'u koyduk. Çünkü istiyoruz ki artık sadece sözde kalmasın, kararlar alınsın, bununla da yetinilmesin, o kararlar hayata geçsin, uygulamaya dönsün. İşte bu vizyonla bazı hedefler belirledik. Eylem ajandamızdaki 10 gündem maddesi doğrultusunda iddialı ama ulaşılabilir, üstelik ölçülebilir bir yol haritası hep birlikte ortaya koyduk. Temiz enerji ve elektrifikasyondan yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine; okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan 10 başlık, hayatın her alanına dokunuyor. Ve bu başlıkların neredeyse her biri doğrudan sizi ilgilendiriyor; üretiminizi, yatırımlarınızı, geleceğinizi şekillendiriyor."

#5
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"COP31 eylem ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz" diyen Bakan Kurum, 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istediklerini söyledi. Bakan Kurum, bu hedeflerin kâğıt üzerinde kalması halinde birer rakamdan ibaret olacağına vurgu yaparak, "Ama fabrikalarınızda, tedarik zincirlerinizde, şehirlerimizin binalarında uygulanırsa, işte o zaman gerçek bir değişimin adı olur. Bunun için İklim Uygulama Köprüsü'nü başlattık. Amacımız şu: Ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek; finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak. Bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz, iş dünyamız. İş dünyasının bilgi birikimini, yatırım gücünü, üretim kapasitesini ve yenilikçi yaklaşımını sürecin güçlü bir parçası hâline getirmeyi istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizle kurduğumuz ortaklığın arkasında bu irade bulunuyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"AMERİKAN TİCARET ODASI CO31'DE DESTEK VE KATKI İÇİN BURADA" Bakan Kurum, iklim dönüşümünü ekonomik büyümenin, rekabet gücünün, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırım alanlarının önemli bir fırsatı olarak gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

#7
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"Önümüzdeki 10 yıl bu açıdan belirleyici olacak. Birçok ikili görülmemizde bize soruyorlar, 'Burada dünyanın en büyük ülkeleri, gelişmiş ülkeler sürece taraf mı?' ya da doğrudan söyleyeyim ABD, bu konuda etkin bir çalışma yürütüyor mu? Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi, kuruluşu bünyesinde barındırıyor. COP31 Başkanlığının eylem gündemine destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak için buradalar. Ben kendilerine de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu sorumluluk hepimizin, hep birlikte bu iradeyi koymak zorundayız. Kötü gidişatı durduracak ortak evimiz dünyamız için o güzel kararlara imza atmak mecburiyetindeyiz."

#8
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"TÜRKİYE OLARAK LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ" Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

#9
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"Bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni nesil iş modellerine yatırım yapan şirketler, geleceğin rekabet ortamında güçlü avantajlar elde edecek. Küresel yatırım eğilimleri de bu yönelimi açık biçimde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 2026 yılında dünya genelindeki enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini raporlarında ifade etti. Bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımları ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz. Buraya Türkiye olarak liderlik etmek istiyoruz. Dünya bir değişim ve dönüşüm içinde. Hep birlikte bu değişimi ve dönüşümü yönetmek durumundayız. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının önünü açıyor. IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor."

#10
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARIMIZDAN KOBİ'LERİMİZE KADAR BÜTÜN ÜRETİM EKOSİSTEMİMİZİN BU ANLAYIŞLA GELİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ" Gençleri yeni becerilerle buluşturmak, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına erişimini artırmanın önlerindeki dönemin en önemli başlıkları arasında yer alacağını kaydeden Kurum, "Üretim anlayışımızın merkezine de sürdürülebilirliği yerleştirmeliyiz. Enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan; atığını azaltan, yeniden kullanım ve geri dönüşüm imkânlarını artıran bir üretim modeli işletmelerimize büyük ekonomik güç kazandıracaktır. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan KOBİ'lerimize kadar bütün üretim ekosistemimizin bu anlayışla gelişmesini önemsiyoruz. Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına göre hazırlamış olacağız. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri hâline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacağız" diye konuştu.

#11
Foto - Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi

"İŞ DÜNYAMIZLA BİRİZ, BERABERİZ" Bakan Kurum, COP31 kapsamında iş dünyasıyla oluşturdukları güçlü iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini dile getirerek, "Konuşulanlar, alınan kararlar burada kalmasın istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün üretim ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en değerli kazanımlarından biri olacaktır. Bu anlamda iş dünyamızla biriz, beraberiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri hâline getireceğiz" dedi.

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