BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor
Türkiye'nin dev marketler zinciri BİM, ünlü gıda devini satın almak için harekete geçti. Gazeteci Kerim Ülker söz konusu satın almanın yakın zamanda tamamlanacağını öne sürdü.
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Türkiye'nin dev marketler zinciri BİM, ünlü gıda devini satın almak için harekete geçti. Gazeteci Kerim Ülker söz konusu satın almanın yakın zamanda tamamlanacağını öne sürdü.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan BİM, gıda sektöründe önemli bir satın almaya imza atıyor.
Bu satın alma; sadece sektörün önemli bir oyuncusunun satın alınması kadar, alım sürecinde sektörde pek görünmeyen yol. 15 bine yakın mağazası bulunan BİM, kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık alanında faaliyet gösteren Milhans Gıda’nın tamamını bünyesine katmak için resmi onayları aldı.
2009 yılında kurulan Milhans Gıda, Türkiye'nin en büyük özel markalı (private label) tedarikçilerinden biri. Tonaj bakımından bu alanda ikinci büyük şirket olarak biliniyor. Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapan Milhans, üretimini ise Gebze’deki 25 bin metrekarelik fabrikasında gerçekleştiriyor. Milhans uzun süredir BİM’in tedarikçilerinden ve fason üreticileri arasında yer alıyor.
Satın almayı yapan BİM ise açıkladığı 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, 221.9 milyar liralık gelir elde etti. Yılın 6 ayında ise bu rakam 240 milyar liraya ulaştı. Mağazalaşma tarafında 2026'nın ikinci çeyreğinde 275 yeni mağaza açan BİM, toplam mağaza sayısını 14.851 adede çıkardı, 6 aylık hasılatını da 450 milyar liraya ulaştırdı.
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