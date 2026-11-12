BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, Türkiye'nin en büyük özel markalı (private label) tedarikçilerinden biri. Tonaj bakımından bu alanda ikinci büyük şirket olarak biliniyor. Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapan Milhans, üretimini ise Gebze’deki 25 bin metrekarelik fabrikasında gerçekleştiriyor. Milhans uzun süredir BİM’in tedarikçilerinden ve fason üreticileri arasında yer alıyor.