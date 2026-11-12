  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor Çok konuşulacak hamle geliyor! Ne umutlarla gelmişlerdi oysa ki... SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev! Japonya’da kuş gribi alarmı! 200 bin tavuk itlaf edilecek BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu... Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? İşte cevabı... Gram altın alacaklar dikkat: Büyük ters köşe geldi, tüm tahminler değişti
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Türkiye'nin dev marketler zinciri BİM, ünlü gıda devini satın almak için harekete geçti. Gazeteci Kerim Ülker söz konusu satın almanın yakın zamanda tamamlanacağını öne sürdü.

#1
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan BİM, gıda sektöründe önemli bir satın almaya imza atıyor.

#2
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Bu satın alma; sadece sektörün önemli bir oyuncusunun satın alınması kadar, alım sürecinde sektörde pek görünmeyen yol. 15 bine yakın mağazası bulunan BİM, kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık alanında faaliyet gösteren Milhans Gıda’nın tamamını bünyesine katmak için resmi onayları aldı.

#3
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, Türkiye'nin en büyük özel markalı (private label) tedarikçilerinden biri. Tonaj bakımından bu alanda ikinci büyük şirket olarak biliniyor. Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapan Milhans, üretimini ise Gebze’deki 25 bin metrekarelik fabrikasında gerçekleştiriyor. Milhans uzun süredir BİM’in tedarikçilerinden ve fason üreticileri arasında yer alıyor.

#4
Foto - BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Satın almayı yapan BİM ise açıkladığı 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, 221.9 milyar liralık gelir elde etti. Yılın 6 ayında ise bu rakam 240 milyar liraya ulaştı. Mağazalaşma tarafında 2026'nın ikinci çeyreğinde 275 yeni mağaza açan BİM, toplam mağaza sayısını 14.851 adede çıkardı, 6 aylık hasılatını da 450 milyar liraya ulaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor
Ekonomi

Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım’ın paylarının tamamını devralarak konsolidasyon süre..
Arda Güler için tarihe geçecek karar: 2035 yılına kadar sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi yolda!
Spor

Arda Güler için tarihe geçecek karar: 2035 yılına kadar sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi yolda!

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’i uzun yıllar kadrosunda tutmak ve Avrupa devlerinin iştahını kapatmak için eşi benzeri görülmemiş..
Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı
Gündem

Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında yasa dışı bahis oynatan ve İBAN’larını yasadışı para nakli için kullandıra..
COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı
Gündem

COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan dünya liderle..
Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin!
Gündem

Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin!

Fon soruşturmasına ilişkin iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyuran BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, AK Partili ..
8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktorun ölümü şüpheli bulundu
Gündem

8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktorun ölümü şüpheli bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23