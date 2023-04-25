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Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

2023-04-25 07:51:40
Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

14 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan dev eserler de tek tek hayata geçiriliyor. TCG Anadolu Gemisi'nden gözlem uydusu İMECE'ye, Togg'un tesliminden Karadeniz gazının ateşlenmesine, İstanbul Finans Merkezi'nden Şehir Hastanelerine… İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TÜRKiYE iÇiN DURMAK YOK! YOLA DEVAM" anlayışıyla sadece Nisan ayında hizmete giren dev projeler…

#1
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor.

#2
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

İŞTE DEV ESERLER! İşte Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamındaki dev yatırım ve hizmetlerle ilgili gün gün gelişmeler...

#3
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

3 NİSAN-TOGG Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.

#4
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

8 NİSAN- BAŞAKŞEHİR-ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ-KAYAŞEHİR METRO HATTI İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.

#5
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

10 NİSAN-TCG ANADOLU GEMİSİ Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene katılan Erdoğan, "Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

12 NİSAN-AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı.

#7
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

15 NİSAN 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

#8
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

İMECE UYDUSU Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.

#9
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

17 NİSAN- İSTANBUL FİNANS MERKEZİ Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, açılışta, "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

18 NİSAN Erdoğan, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, "Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

Erdoğan, şöyle devam etti: "Açılışını yaptığımız pilot tesis, ilk aşamada yılda 1200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız."

#12
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, raylara indirildi. Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlandığını açıkladı.

#13
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

20 NİSAN- KARADENİZ GAZI Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi için tören düzenlendi.

#14
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

Karadeniz'den çıkartılan doğal gaz, Başkan Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan, törende, bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

#15
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

Erdoğan ayrıca "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." müjdesini verdi.

#16
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

23 NİSAN Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

#17
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

Yeni Altay, daha yerli olarak, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti, modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak.

#18
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

26 NİSAN Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da hizmete açılacak. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

#19
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

27 NİSAN İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak. Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

#20
Foto - Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

29 NİSAN Dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabının açılışı ise 29 Nisan Cumartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılacağı törende yapılması planlanıyor. 1 MAYIS Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak. 3 MAYIS Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.

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