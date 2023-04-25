Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı

29 NİSAN Dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabının açılışı ise 29 Nisan Cumartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılacağı törende yapılması planlanıyor. 1 MAYIS Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak. 3 MAYIS Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.