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Sade bir başyapıt: Hacı Mehmet Camii

  • Bartın şehir merkezinde bulunan Hacı Mehmet Camii, 1902 yılında inşa edilmiştir.

  • Kare planlı yapılan caminin minaresi iki şerefelidir.

  • Caminin abdest alma yeri de doğudaki duvara bitişik olarak yapılmıştır.

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