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Aktüel
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Saçlarınızı yıkarken sakın bunu yapmayın! Aman dikkat

2022-03-29 10:37:15
Saçlarınızı yıkarken sakın bunu yapmayın! Aman dikkat

Sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmanın yolu iyi bir temizlik ve bakımdan geçiyor. Ancak saç temizliğimizi yaparken bazı yanlış alışkanlıklarda bulunuyor. Sağlıklı saçlar ve sağlıklı saç derisi için banyo yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar var. Herkesin banyoda saçlarını yıkarken edindiği bu yanlış alışkanlıklar saça zamanda geri dönüşü olmayan ciddi zararlar verebiliyor. İşte artık saçlarımızı yıkarken yapmamamız gereken ve saçlarımıza zarar veren o davranışlar.

#1
Foto - Saçlarımızın canlı, güzel ve bakımlı olmasının yolu onlara hassas ve özenli davranmamızdan geçiyor. Fakat saçlarınızı yıkarken onlara yanlış uygulamayalar yapıyor olabilirsiniz.

Saçlarımızın canlı, güzel ve bakımlı olmasının yolu onlara hassas ve özenli davranmamızdan geçiyor. Fakat saçlarınızı yıkarken onlara yanlış uygulamayalar yapıyor olabilirsiniz.

#2
Foto - SAÇLARI SICAK SU İLE YIKAMAK Sıcak suyla banyo yapmak saçların en büyük düşmanı. Sürekli sıcak su ile yıkanan saçlar büyük zarar görür.

SAÇLARI SICAK SU İLE YIKAMAK Sıcak suyla banyo yapmak saçların en büyük düşmanı. Sürekli sıcak su ile yıkanan saçlar büyük zarar görür.

#3
Foto - Hassas yapıda olan saç telleriniz sıcak su ile sürekli olarak yıkama onların kırılmasına sebep olur. Sıcak su saçın nemini kaybetmesine yol açar ve bu sebeple saçlar, cansız ve mat görünür. Sıcak su saç derisine de zarar verir. Çok fazla sıcak su kullanılarak yıkanan saç derisinde zamanla kurumalar olur. Çünkü sıcak su saçın doğal yağ tabakasına zarar verir. Bu sebeple saçlarımız ve saç derimiz koruyucu özelliğini yitirir.

Hassas yapıda olan saç telleriniz sıcak su ile sürekli olarak yıkama onların kırılmasına sebep olur. Sıcak su saçın nemini kaybetmesine yol açar ve bu sebeple saçlar, cansız ve mat görünür. Sıcak su saç derisine de zarar verir. Çok fazla sıcak su kullanılarak yıkanan saç derisinde zamanla kurumalar olur. Çünkü sıcak su saçın doğal yağ tabakasına zarar verir. Bu sebeple saçlarımız ve saç derimiz koruyucu özelliğini yitirir.

#4
Foto - Saç derisinde zamanla kepeklenme, kaşınma ve pul pul dökülmeler olur. Saç derisinde zamanla yaralar oluşmasına da sebep olan sıcak su banyo yaparken asla kullanılmamalıdır. Saçlarınızı ılık su ile yıkamanız önerilir. Saçlarınızı yıkarken hassas davranmanız ve nazik hareketlerle saç temizliğinizi yapmanız gerekir.

Saç derisinde zamanla kepeklenme, kaşınma ve pul pul dökülmeler olur. Saç derisinde zamanla yaralar oluşmasına da sebep olan sıcak su banyo yaparken asla kullanılmamalıdır. Saçlarınızı ılık su ile yıkamanız önerilir. Saçlarınızı yıkarken hassas davranmanız ve nazik hareketlerle saç temizliğinizi yapmanız gerekir.

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