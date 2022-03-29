Saçlarınızı yıkarken sakın bunu yapmayın! Aman dikkat

Sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmanın yolu iyi bir temizlik ve bakımdan geçiyor. Ancak saç temizliğimizi yaparken bazı yanlış alışkanlıklarda bulunuyor. Sağlıklı saçlar ve sağlıklı saç derisi için banyo yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar var. Herkesin banyoda saçlarını yıkarken edindiği bu yanlış alışkanlıklar saça zamanda geri dönüşü olmayan ciddi zararlar verebiliyor. İşte artık saçlarımızı yıkarken yapmamamız gereken ve saçlarımıza zarar veren o davranışlar.