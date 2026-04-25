Avrupa ülkesinde yüzlerce insan İsrail'i protesto etti

Eyleme katılan Stockholm Direniş Tiyatro Sanatçısı Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli mahkumların yaşadığı dramı ve idama mahkum edilmesini eylem boyunca bir performansla canlandıracaklarını söyledi. İsrail hükümetinin uygulamalarının barbarlık olduğunu belirten Hashimi, "Bugün burada Filistinli mahkumların ve ailelerinin maruz kaldığı sistematik devlet işkencesini canlandıracağız. Mahkumlara yönelik işkence haberleri, birkaç 'akıl hastası' askerin münferit eylemi değil bizzat bir devlet politikasıdır. İsrail, devlet terörü yürütmektedir." ifadelerini kullandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçmişine de değinen Hashimi, "Irkçı motifli terörizmden hüküm giymiş bir isim, bugün İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı’dır. İsrail, faşist bir devlettir. Bugün tüm dünyaya İsrail hapishanelerinde mahkum olmanın, bir çocuğun babasının gözü önünde 10 saat işkence görmesinin ne demek olduğunu göstereceğiz." dedi. İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara seslenen Hashimi, "Tüm bunlara göz yumanlar da faşist ruhludur. Faşizm, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Uyanın ve tarafınızı seçin." uyarısında bulundu.