Kartal’da gözler Karagümrük’e çevrildi: Beşiktaş’ta ‘Sergen Yalçın’ mesaisi başladı
Beşiktaş JK, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük SK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Pazartesi günü evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından sahaya indi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılar, kupa mesaisi sonrası ligdeki tırmanışını sürdürmek için galibiyete kilitlendi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından yaptığı yan ve duran top uygulamalarıyla noktaladı. Beşiktaş, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.
