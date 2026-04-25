Filistin'de halk sandık başında
İşgal altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde vatandaşlar, 22 yıl aranın ardından Filistin 2026 yılı yerel seçimleri kapsamında sandık başına gelerek oy kullandı.
Batı Yaka'da ve Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
Ramallah'taki seçim komisyonu, İsrail'in işgali altındaki Batı Yaka'da yaklaşık bir milyon 500 bin Filistinliye oy kullanma çağrısı yapıldığını, Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah'ta 70 bin kişinin sandığa çağrıldığını kaydetti.
Bölgeden gelen görüntülerde, yardım görevlilerinin oy verme merkezlerinde bulunduğu ve bölge sakinlerinin sandıklara gittiği görüldü.
Seçim listesindeki adayların çoğunluğu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seküler-milliyetçi El Fetih partisine yakın isimlerden ya da bağımsız adaylardan oluşuyor.
Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve Batı Yaka'daki El Fetih ile rekabet halinde olan radikal İslamcı Hamas ise herhangi bir seçim listesi oluşturmadı.
Nablus ve Filistin Yönetimi’nin merkezi olan Ramallah'ın da aralarında bulunduğu Batı Yaka'daki pek çok şehirde yalnızca tek bir liste oluşturuldu.
Sandıkların Batı Yaka'da saat 19.00; Gazze Şeridi'nde de saat 17.00'de kapatılması bekleniyor.
eçim komisyonunun verdiği bilgiye göre, böylece savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuş, elektrik kesintilerinden muzdarip Gazze Şeridi'nde oyların gün ışığında sayılması amaçlanıyor.
Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, seçimlerden önce yayımlanan bir açıklamada, "Cumartesi günü yapılacak seçimler, Filistinliler için son derece zor bir dönemde demokratik haklarını kullanmaları açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
Alakbarov, seçim komisyonunun "güvenilir bir seçim süreci" organize ettiğini vurguladı.
