Filistin'de halk sandık başında
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Filistin'de halk sandık başında

İşgal altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde vatandaşlar, 22 yıl aranın ardından Filistin 2026 yılı yerel seçimleri kapsamında sandık başına gelerek oy kullandı.

Batı Yaka'da ve Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Ramallah'taki seçim komisyonu, İsrail'in işgali altındaki Batı Yaka'da yaklaşık bir milyon 500 bin Filistinliye oy kullanma çağrısı yapıldığını, Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah'ta 70 bin kişinin sandığa çağrıldığını kaydetti.

Bölgeden gelen görüntülerde, yardım görevlilerinin oy verme merkezlerinde bulunduğu ve bölge sakinlerinin sandıklara gittiği görüldü.

Seçim listesindeki adayların çoğunluğu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seküler-milliyetçi El Fetih partisine yakın isimlerden ya da bağımsız adaylardan oluşuyor.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve Batı Yaka'daki El Fetih ile rekabet halinde olan radikal İslamcı Hamas ise herhangi bir seçim listesi oluşturmadı.

Nablus ve Filistin Yönetimi’nin merkezi olan Ramallah'ın da aralarında bulunduğu Batı Yaka'daki pek çok şehirde yalnızca tek bir liste oluşturuldu.

Sandıkların Batı Yaka'da saat 19.00; Gazze Şeridi'nde de saat 17.00'de kapatılması bekleniyor.

eçim komisyonunun verdiği bilgiye göre, böylece savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuş, elektrik kesintilerinden muzdarip Gazze Şeridi'nde oyların gün ışığında sayılması amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, seçimlerden önce yayımlanan bir açıklamada, "Cumartesi günü yapılacak seçimler, Filistinliler için son derece zor bir dönemde demokratik haklarını kullanmaları açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Alakbarov, seçim komisyonunun "güvenilir bir seçim süreci" organize ettiğini vurguladı.

Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz
Dünya

Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı'nın oyununu sonunda gördü. 1915 Olayları'na ilişkin açıklamasında, vatandaşlarının ülkenin uluslar..
4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!
Gündem

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Yolsuzluk operasyonu sırasında bir otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım..
Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar
Gündem

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

CHP’lilerin yetiştiği ismi "ocak" olan ve adı sık sık skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Çiğli şubesinde etik dışı bir ..
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
Dünya

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Siyonist terör devleti İsrail askerlerinin saldırıları sırasında vurulduğu anlaşılan bir Filistinli, secde eder şekilde bir ağacın altına gö..
Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!
Dünya

Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!

Yobaz CHP'nin "sosyal medyada hesabı olan herkes e-Devlet üzerinden fişlenecek" diyerek karşı çıktığı çocukların korunmasına yönelik sosyal ..
Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı
Gündem

Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı

Pamukkale'deki bir anaokulunda çekilen görüntülerde, minik öğrencilerin Mehter Marşı eşliğinde sergiledikleri gösteri bir öğretmen tarafında..
