CHP'de 'mezar taşlı' protesto! O teşkilatın cenazesini kaldırdılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'de 'mezar taşlı' protesto! O teşkilatın cenazesini kaldırdılar

Konya'da toplanan bir grup genç CHP Konya Teşkilatı'nı protetso etti. Protesto gösterinde mezarlık taşı kullanılması dikkat çekti.

CHP Konya İl Teşkilatı’nın, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını öne süren partili gençler, il başkanlığı binası önünde toplanıp yönetime, mezar taşı ile tepki gösterdi.

Sloganlarla mevcut yönetimi istifaya çağıran gençler, parti binasına girmek isteyince arbede yaşandı.

CHP İl Teşkilatı’nın il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne süren gençlik kolları üyesi bir grup genç, il başkanlığı binası önünde yönetimi protesto etti, mezar taşı gösterdi.

Kendi iradelerinin yok sayıldığını belirten gençlik kolları üyeleri, görevden almaların demokrasiden uzak olduğunu savundu. Yönetimi istifaya çağırarak parti binasına girmek isteyen grup ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede tarafları polis ekipleri, yatıştırmaya çalıştı.

