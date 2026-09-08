Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarihi başarı: Yaz sezonunda 40 ülkenin nüfusunu geride bıraktı!
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak tarihi bir başarıya imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak tarihi bir başarıya imza attı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcunun emniyetle seyahat ettiği havalimanında, yaklaşan kış döneminde de yolcu ve uçuş yoğunluğunun artarak devam edeceği belirtildi.
İstanbul’un dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin operasyonel sonuçlar açıklandı.
Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından paylaşılan verilere göre havalimanı; yılın ilk 8 ayında tüm paydaşların güçlü koordinasyonuyla toplam 191 bin 749 uçuşa ev sahipliği yaparken 33 milyon 489 bin 288 yolcuya hizmet verdi.
Yaz Sezonunda 14 Milyondan Fazla Yolcu Seyahat Etti Turizm hareketliliğinin en üst seviyeye ulaştığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz döneminde de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğun bir yolcu trafiği yaşandı.
Kesintisiz saha operasyonları ve güçlü altyapı yönetimiyle bu dönemde 79 bin 218 uçuş sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, toplam 14 milyon 172 bin 262 yolcuya konforlu seyahat imkânı sunuldu.
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