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Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

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Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan ve bugün uluslararası ölçekte çevre politikalarına yön veren bir sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle büyümeye devam ediyor.

#1
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla önemli bir çağrıda bulunuyor. Evlerde, ofislerde ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazlar kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor. Uzmanlar, televizyonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından modemlere kadar birçok cihazın “stand-by” (bekleme) modunda bırakılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kayıplara yol açtığına dikkat çekiyor. Araştırmalar, dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5 ila 10’unun yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Görünürde küçük gibi duran bu tüketim, milyonlarca hanede bir araya geldiğinde ciddi bir enerji israfına dönüşüyor.

#2
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Birçok elektronik cihaz, uzaktan kumanda sinyalini algılayabilmek, internet bağlantısını sürdürebilmek veya hızlı açılabilmek için bekleme modunda enerji çekmeye devam ediyor. Televizyonlar, uydu alıcıları, modemler, ses sistemleri, yazıcılar, kahve makineleri ve şarj cihazları bu tüketimin başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

#3
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre, gelişmiş ülkelerde bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 5 ila 12’si bekleme modundaki cihazlardan kaynaklanabiliyor. Bu oran, hane başına yılda onlarca hatta yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji tüketimi anlamına geliyor. Enerji uzmanları, özellikle kullanılmayan elektronik cihazların tamamen kapatılması veya prizden çekilmesinin enerji tasarrufunda önemli bir fark oluşturduğunu belirtiyor. Uluslararası araştırmalara göre bekleme modunda çalışan cihazların dünya genelindeki yıllık elektrik tüketimi yüz milyarlarca kilovatsaati buluyor. Bu miktar, bazı ülkelerin toplam yıllık elektrik tüketimine eşdeğer seviyelere ulaşabiliyor. Bekleme modundan kaynaklanan enerji tüketimi nedeniyle her yıl milyonlarca ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı atmosfere salınıyor. Uzmanlar, enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için bireysel davranış değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Evlerde sürekli çalışır durumda bırakılan modemler, internet yönlendiricileri ve dijital kutular günün 24 saati enerji tüketiyor. Özellikle gece saatlerinde kullanılmayan cihazların açık bırakılması, gereksiz enerji kullanımını artırıyor. Ayrıca prizde unutulan telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj cihazları da cihaz bağlı olmasa bile elektrik çekmeye devam edebiliyor. Tek başına düşük görünen bu tüketim, milyonlarca kullanıcı düşünüldüğünde önemli bir enerji yükü oluşturuyor.

#4
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Enerji verimliliği uzmanları, bekleme modundaki enerji kayıplarını azaltmak için şu önerilerde bulunuyor: Kullanılmayan elektronik cihazları tamamen kapatın. Gece saatlerinde televizyon, oyun konsolu ve ses sistemlerinin fişini çekin. Çoklu priz anahtarı kullanarak birden fazla cihazı tek hareketle kapatın. Şarj cihazlarını kullanım sonrası prizden çıkarın. Enerji verimli ürünleri tercih edin. Akıllı priz sistemleriyle gereksiz tüketimi kontrol altına alın.

#5
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Uzmanlara göre bir evde bekleme modunda bırakılan cihazların tamamen kapatılmasıyla yıllık elektrik tüketiminde hissedilir bir düşüş sağlanabiliyor. Bu durum yalnızca elektrik faturalarını azaltmakla kalmıyor; enerji üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının da düşürülmesine katkı sunuyor.

#6
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Enerji verimliliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili araçlardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Kullanmadığınız cihazları beklemede bırakmayın, tamamen kapatın” çağrısında bulunuyor.

#7
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji tasarrufunun sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

#8
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün atık yönetiminin ötesinde; kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü merkeze alan küresel bir dönüşüm hareketidir. Enerji de en kıymetli doğal kaynaklarımızdan biridir. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar fark edilmeyen ancak sürekli devam eden bir enerji tüketimine neden oluyor. Oysa kullanılmayan bir cihazı tamamen kapatmak, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunuyor.

#9
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Sıfır Atık kültürü; tüketirken düşünmeyi, ihtiyaç kadar kullanmayı ve sahip olduğumuz her kaynağı gelecek nesillerin emaneti olarak görmeyi gerektiriyor. İsrafın olmadığı yerde bereket, tasarrufun olduğu yerde sürdürülebilirlik vardır. Enerji verimliliği de bu kültürün en güçlü uygulama alanlarından biridir. Her bireyin göstereceği küçük hassasiyet, ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına önemli katkılar sağlayacaktır." Ağırbaş, enerji tasarrufunun çevresel bir tercih olmanın ötesinde gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" çağrısında bulundu.

#10
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Sıfır Atık Vakfı, israfın önlenmesini yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, iklim direncinin ve toplumsal refahın temel unsurlarından biri olarak görüyor.

#11
Foto - Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerjiden suya, gıdadan tüm doğal kaynaklara kadar her alanda tasarruf bilincinin güçlendirilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Vakıf, "Kaynaklarımızı koruyarak geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz." anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini Sıfır Atık kültürünün bir parçası olmaya davet ediyor.

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