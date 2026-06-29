Yarın İçin Beklemede Bırakma, Tamamen Kapat!

Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre, gelişmiş ülkelerde bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 5 ila 12’si bekleme modundaki cihazlardan kaynaklanabiliyor. Bu oran, hane başına yılda onlarca hatta yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji tüketimi anlamına geliyor. Enerji uzmanları, özellikle kullanılmayan elektronik cihazların tamamen kapatılması veya prizden çekilmesinin enerji tasarrufunda önemli bir fark oluşturduğunu belirtiyor. Uluslararası araştırmalara göre bekleme modunda çalışan cihazların dünya genelindeki yıllık elektrik tüketimi yüz milyarlarca kilovatsaati buluyor. Bu miktar, bazı ülkelerin toplam yıllık elektrik tüketimine eşdeğer seviyelere ulaşabiliyor. Bekleme modundan kaynaklanan enerji tüketimi nedeniyle her yıl milyonlarca ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı atmosfere salınıyor. Uzmanlar, enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için bireysel davranış değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Evlerde sürekli çalışır durumda bırakılan modemler, internet yönlendiricileri ve dijital kutular günün 24 saati enerji tüketiyor. Özellikle gece saatlerinde kullanılmayan cihazların açık bırakılması, gereksiz enerji kullanımını artırıyor. Ayrıca prizde unutulan telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj cihazları da cihaz bağlı olmasa bile elektrik çekmeye devam edebiliyor. Tek başına düşük görünen bu tüketim, milyonlarca kullanıcı düşünüldüğünde önemli bir enerji yükü oluşturuyor.