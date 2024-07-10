Sabaha kadar kavga edip ölüm tehdidi aldı

Aradan yarım saat geçtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine aynı yerden bir kez daha kadın ile erkeğin kavga ettiği ihbarı geldi. Polis ekipleri tekrar parka giderken kaldırım kenarında yine aynı şahısları kavga ederken buldu. Birbirlerine hakaret ve tehditler savuran kadın ve erkek polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılırken, R.G. polis memurlarına, “Alın bunu götürün öldürürüm” dedi. Tehdidin üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak bir kez daha polis aracına bindirdi. Polis merkezine gitmek istemediğini söyleyen kadın ise sanki hiç kavga etmemiş gibi erkek arkadaşını savunarak, “Ben bir yere gidemem, eve gideceğim. Ben şikayetçi değilim. Eşim, benim evde engelli annem var, çocuğum var. Bırakın. Beraber kalıyoruz, gerek yok.