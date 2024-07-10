2024-07-10 07:23:04 Sabaha kadar kavga edip ölüm tehdidi aldı
Aksaray’da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan ve defalarca ölüm tehdidi alan kadın sabaha kadar kavga ettiği ve polislerin 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı. Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre birlikte yaşadığı erkek arkadaşı R.G. (38) ile aralarındaki para ve kıskançlık meselesinden dolayı tartışan G.O. (32) isimli kadın, park içerisinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilmek üzereyken bekçi ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.