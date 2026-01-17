  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim İran'la ilgili çok kritik Türkiye uyarısı: Bu sınırlara erişim anlamına gelir, tehlike çanları duyulmalı Rusya'yı çıldırtan Türkiye kararı: Bizi gözden çıkardılar Trump, büyük şok yaşadı: Ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay teklif yapıldı Ülkede kürtçe ulusal din oldu! Nevruz resmi tatil ilan edildi ABD ileri seviyede değil çağrısı! Çin bizi açık ara geride bıraktı diyen CEO gerçeği açıkladı! Köşeye sıkıştılar S başlığı şok etti: Otomotiv devi C-Serisi için güncelleme kararı verdi! Çok önemli görüşme...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

İran'ı karıştırıp Tahran yönetimine üst perdeden tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

#1
Foto - 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'daki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

#2
Foto - 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

Trump, "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

#3
Foto - 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

Trump, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş." diye konuşmuştu.

#4
Foto - 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

#5
Foto - 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Siber Haber TV tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan ..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!
Gündem

Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın Silivri’de güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerine ‘Şerefsiz’ diyerek ağır hakaretine İ..
İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak
Dünya

İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak

New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konut Gracie Mansion’a taşınırken ilk icraatının taharet musluğu taktırmak olacağını..
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vatandaşlara büyük hizmetler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da "Net Konuşalım" pro..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23