İran'daki istikrarsızlık ve çöküş sadece iç bir kriz değil, tüm bölge için bir tehlike çanıdır. Geçmiş deneyimler, bu geniş ve etkili ülkedeki herhangi bir istikrar bozukluğunun, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye, Irak, Körfez ülkeleri hatta Orta Asya'ya kadar komşu ülkelerin barış ve güvenliğini yıkıcı bir dalga gibi etkileyebileceğini göstermiştir. İran, bölge istikrar zincirinde hayati bir halka görevi görmektedir; tıpkı bir tesbihin ipi koparsa tüm tanelerin dağılması gibi. Bu tehlike, iç istikrarsızlığın dış planlama ve müdahalelerle birleştiğinde daha ciddi ve karmaşık boyutlara ulaşır. Maalesef kanıtlar böyle bir sürecin halihazırda devam ettiğini göstermektedir. İran halkı, yasalar ve ulusal kimlik çerçevesinde hükümet politikalarını eleştirme ve protesto etme hakkına sahip olsa da dış güçlerin muhalif akımlara yönelik açık desteği genellikle İran halkının durumunu iyileştirmek veya bölge istikrarını sağlamaktan ziyade, stratejik çıkarları doğrultusunda gerçekleşmektedir.