Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

Canan Karatay'ın kanalından aktardığı bilgiye göre; Saç dökülmesi yalnızca estetik bir sorun görülmemesi gerektiğini ve bazı hastalıklara sahip kişilerin uzak durması gerektiğine açıklık getirdi.

1
#1
Foto - Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

Canan Karatay'ın kanalından uyarılar yapıldı! Saç dökülmesinin yalnızca estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Karatay’a göre saç dökülmesi, vücutta başlayan ciddi hormonal ve hücresel bozuklukların erken uyarı sinyallerinden biri.

#2
Foto - Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

“Genetik Değil, Epigenetik” Karatay kanalının karşısına geçerek duyurdu: Saç dökülmesinin sık sık “genetik” nedenlere bağlandığını hatırlatan Karatay, bu yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı. Karatay’a göre asıl belirleyici olan epigenetik, yani vücuda dışarıdan giren toksinlerin ve kimyasalların hücreler üzerindeki etkisi. Günlük hayatta fark edilmeden maruz kalınan birçok madde, hormonal dengeyi bozarak saç köklerinin beslenmesini engelliyor diye paylaşıldı.

#3
Foto - Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

Karatay, saç dökülmesinin vücudun bilinçli bir savunma mekanizması olduğuna dikkat çekti. Hayati organlarda enerji ve besin eksikliği oluştuğunda, vücut önceliği beyin, kalp, karaciğer ve bağırsaklara veriyor. Saç ve tırnak gibi hayati olmayan dokular ise ikinci plana atılıyor. Bu nedenle saç üretimi yavaşlıyor, saçlar zayıflıyor ve dökülme başlıyor. Canan Karatay’a göre saç dökülmesi kadın ve erkeklerde farklı şekillerde kendini gösteriyor. Erkeklerde genellikle alın bölgesinden açılma şeklinde görülürken, kadınlarda tarama sırasında yoğun saç kopmaları yaşanabiliyor. Her iki durumun da ortak noktası hormonal dengesizliklere işaret etmesi.

#4
Foto - Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

Açıklamalarında çevresel toksinlere özellikle dikkat çeken Karatay, bromür, klorür, florür ve perklorat gibi maddelerin günlük yaşamda vücudu sürekli bombardıman altında bıraktığını ifade etti. Bu kimyasalların hormonal sistemi bozduğunu ve hücresel enerji üretimini sekteye uğrattığını söyledi. Canan Karatay’a göre saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biri de tarım ilaçları. Pestisitler, herbisitler ve fungisitler yalnızca böcekleri değil, insan hücrelerini de olumsuz etkiliyor. Bu maddeler zamanla vücutta birikerek hücresel hasara ve saç dökülmesine yol açabiliyor. Karatay, kemoterapi sürecinde yaşanan saç dökülmesini örnek göstererek, bu durumun hücrelerin nasıl etkilendiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Kanser hücrelerini yok etmek amacıyla verilen ilaçların, sağlıklı hücreleri de etkilediğini belirten Karatay, bu nedenle sadece saçların değil, vücuttaki tüm kılların dökülebildiğini hatırlattı. Açıklamalarının sonunda önemli bir uyarıda bulunan Canan Karatay, saç dökülmesi yaşayanların çözümü kimyasal ürünlerde aramaması gerektiğini vurguladı. Karatay’a göre esas çözüm, sağlıklı beslenme, toksinlerden mümkün olduğunca uzak durma ve vücudun doğal dengesini yeniden kurmak.

