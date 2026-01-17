Rusya Devlet Duması Üyesi, "Azerbaycan ve Türkiye'ye komşu bölgelerden bahsediyoruz. Paşinyan, Rusya'yı bu işe dahil etmek istiyor ki daha sonra her yerde Rusya'nın dahil olduğunu iddia edebilsin. Açıkça söylemek gerekirse, okları Rusya'ya yöneltmek istiyor. Bu, başlangıçta[Dağlık Karabağ'a]davet edilen, ancak daha sonra varlığı neredeyse tamamen göz ardı edilen barış gücümüzle yaşananlara yaklaşık olarak benziyor. Bizim yani Rusya'nın anlaması gereken tek şey, Paşinyan'ın bizim çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmediği, Batı ile ittifak ve dostluğa bel bağladığıdır. Gizli bir gündem olmadığından emin olmak için önerilerinin tekrar tekrar analiz edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.