SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Rusya'yı çıldırtan Türkiye kararı: Bizi gözden çıkardılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye ile Ermenistan arasında yaşanan yakınlaşma Rusya'yı inceden inceye rahatsız ediyor. Rusya Devlet Duması Üyesi Konstantin Zatulin, Erivan'ın kendilerini gözden çıkardığını söyleyerek "Paşinyan bizim çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmiyor" dedi.

Star'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te ABD'nin arabuluculuğunda bir araya gelerek Washington'da ortak deklarasyon imzaladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla yürütülen süreç, 2025 yılında atılan somut adımların ardından 2026'da da devam edecek.

Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan'ı birleştirecek, bölgesel ulaştırma ve ticaret bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyen TRIPP Projesi'nin 2026 yılında Ermenistan arazisinde inşa aşamasına geçmesi öngörülüyor. Bu konuda en kritik noktalardan birisi ise Rusya.

Ermeni basınında yer alan habere göre Erivan, Ermenistan'dan Azerbaycan ve Türkiye sınırlarına uzanan demiryolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda Rusya'ya çağrıda bulundu. Bu açıklama Başbakan Paşinyan tarafından dün yapılırken, bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve iki ülkenin hükümetleri düzeyinde de ele alındığı ifade edildi.

Habere göre Zatulin, ABD ve Ermenistan arasında kısmen yayınlanan anlaşmalar doğrultusunda, bu koridordan transit geçişten elde edilecek kârın yüzde 76'sının ABD'ye, yüzde 24'ünün ise Ermenistan'a ait olacağını ifade etti.

Zatulin, "Buna başka hiç kimse katılamaz. Rusya bazı işlevlerde yer alabilir, ancak bu şirketin kurucuları veya hissedarları arasında olamaz. Bundan sonra Paşinyan, Rusya'nın çıkarlarını görmezden geldiği yönündeki eleştirileri savuşturmak için bir tür jest yapmak istedi" dedi. Ermenistan'ın Rusya'ya karşı 'uluslararası eleştiri oklarını doğrultmak' istediğini ifade eden Rus yetkili, Erivan'ın önceliğinin Türkiye olduğunu ve artık Moskova'nın çıkarlarıyla ilgilenmediğini savundu.

Rusya Devlet Duması Üyesi, "Azerbaycan ve Türkiye'ye komşu bölgelerden bahsediyoruz. Paşinyan, Rusya'yı bu işe dahil etmek istiyor ki daha sonra her yerde Rusya'nın dahil olduğunu iddia edebilsin. Açıkça söylemek gerekirse, okları Rusya'ya yöneltmek istiyor. Bu, başlangıçta[Dağlık Karabağ'a]davet edilen, ancak daha sonra varlığı neredeyse tamamen göz ardı edilen barış gücümüzle yaşananlara yaklaşık olarak benziyor. Bizim yani Rusya'nın anlaması gereken tek şey, Paşinyan'ın bizim çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmediği, Batı ile ittifak ve dostluğa bel bağladığıdır. Gizli bir gündem olmadığından emin olmak için önerilerinin tekrar tekrar analiz edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

