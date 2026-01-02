Diyarbakır'da Ebu Ubeyde için duygusal anma ve basın açıklaması

Ebu Ubeyde’nin direnişi bağırmakla ilgili değildi. Onunki bir duruştu. Bir bilinç hâliydi. Hakaret etmedi. Gerçeği sulandırmadı. Kabul edilebilir kılmak için eğip bükmedi. Sözleri Filistin’in zeytin ağaçları gibiydi: derin köklü, sarsılmaz ve evcilleştirilemez. Şehadetinden kısa süre önce gönderdiği sessiz selam, bir veda idi. Yüksek sesle yapılmamış, ama derinden hissedilen bir veda. Bilenlerin bilgeliğiyle edilmiş bir son bakış. Ardından kalan acı, yalnızca bir komutanın kaybı değildi. Bir ahlak örneğinin, bir ölçünün, bir istikametin kaybıydı. Ailesiyle birlikte şehadete yürüdü. Eşiyle, evlatlarıyla, kardeşleriyle. Bu bir rastlantı değil, kaderin diliydi. Geride kalan İbrahim ise bir isimden öte, bir emanet olarak kaldı. Son konuşmasında İslam dünyasının liderlerine yönelttiği söz, tarihe kazınmıştır: “AHİRETTE HASMIMIZSINIZ.” Bu bir öfke cümlesi değil, bir hesap ilanıdır. Ve bu hesap henüz kapanmamıştır. Lider aramızdan ayrıldı. Ama liderlik bitmedi. Çünkü bazı insanlar ölür, fakat bir miras bırakır. Ebu Ubeyde’nin mirası şudur: Liderler gider, yerlerini başkaları alır. Onun şehadeti naklettiği Abdullah b. Mubarek’ten naklettiği bu ifadeyi ne kadar da doğrulamaktadır: “Ey Harameyn’de ibadet edenler! Eğer bizim halimiz görmüş olsaydınız, muhakkak ki ibadetle oyun oynadığınızı anlardınız. Siz gözyaşıyla yanaklarınızı boyarken, bizim göğüslerimiz kanla boyanır.” Şehadetin kabul olsun ey büyük komutan, Şehadetin kutlu olsun ey tüm maskeleri düşüren maske sahibi, Şehadetin kutlu olsun ey sözü ve davranışı bir olan komutan, Diyarbakır halkı ve Selahaddin-i Eyyubi torunları olarak Gazze’yi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kıyamette büyük komutan Ebu Ubeyde’nin hasmı olmamak için tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. İslam dünyasının yöneticilerinde umudumuz kalmamış, ama yine bu gerçeği bir kez daha onlara hatırlatıyoruz. Allah’a yemin olsun ki, hiçbir mazeret bizi bu sorumluluktan kurtarmaz. Özgür Mescid-i Aksa’da özgürce namaz kılmak duasıyla hepinizi Allah emanet ediyor, gelme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz.”