ABD'nin yaptırımı, İran’a ‘askeri müdahale’ tehdidi: Yeni bir ‘direniş ekseni’ tartışmasını gündeme getirdi

Lloyd’s List tarafından aktarılan ticaret izleme verilerine göre, Rusya, Venezuela’nın başlıca nafta tedarikçisi konumuna geldi. Bu durumun, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın ekstra ağır petrolü ihraç edilebilir hale getirmesine olanak sağladığı belirtildi. Haberde, aralık ayının son günlerinde yaptırım altındaki bazı gemiler rotadan ayrılırken, Rusya çıkışlı bir nafta sevkiyatının Venezuela limanına ulaştığı bilgisine yer verildi. Reuters’ın haberine atıfla, ABD’nin yürüttüğü baskıların somut sonuçlar doğurmaya başladığı aktarıldı. Buna göre, PDVSA’nın artık yakıt stoklarının 31 Aralık itibarıyla yaklaşık 25 milyon varile ulaştığı, aylık ihracatın ise kasım ayındaki günlük 950 bin varil seviyesinin yaklaşık yarısına düştüğü bildirildi. Bunun, tankerlerin beklemesi, rotadan dönmesi ya da yüzer depolama olarak kullanılmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. İran–Venezuela askeri iş birliği iddiaları Newsweek, bu süreçte İran’ın Venezuela’ya farklı bir alanda da teklif sunduğunun ileri sürüldüğünü yazdı. ABD Hazine Bakanlığı, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Venezuela ile İran arasında kurulduğunu belirttiği bir ağı yaptırım listesine aldığını bildirdi. Açıklamada, bu ağın “milyonlarca dolar” değerinde silahlı insansız hava aracı satışını ve yerel montajı kolaylaştırdığı öne sürüldü. Venezuela’nın devlet şirketi EANSA ve yöneticileri ile Muhacir serisi insansız hava araçlarıyla ilişkilendirilen İranlı ortakların isimleri paylaşıldı. Aynı hafta içinde Washington’un, İran petrolünü taşıdığı belirtilen 29 “gölge filo” gemisini ve bunların yöneticilerini hedef aldığı; ayrıca Venezuela bağlantılı bazı tüccar ve tankerleri de yaptırım kapsamına aldığı kaydedildi. Yaptırımlar ve yeni yöntemler Financial Times’ın haberine göre, İran’ın savunma ihracat birimi, ödemelerin kripto para üzerinden yapılmasını da içeren yeni yöntemler sunmaya başladı. Bu durum, bir devletin açık biçimde kripto para karşılığında silah satışı teklif etmesine dair nadir örneklerden biri olarak aktarıldı. Haberde, Rusya’nın rolünün artık dolaylı olmaktan çıktığı da belirtildi. ABD’nin deniz müdahaleleri artarken, Moskova’nın Washington’dan Venezuela’ya yöneldiği bildirilen bir petrol tankerinin takibinin durdurulmasını resmen talep ettiği ifade edildi. Newsweek, bu diplomatik girişimin, yaptırım uygulamalarının Amerika kıtasında ABD ile Rusya arasında bir gerilim başlığı haline geldiğini gösterdiğini yazdı. “Faturalar Ekseni” değerlendirmesi Newsweek, tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan yapının ideolojik bir bloktan ziyade “faturalar ekseni”ne benzediğini iddia etti.