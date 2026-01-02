Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

"Bir Ebu Ubeyde gider bin Ebu Ubeyde gelir" 40 yaşında çok arzuladığı şehadete kavuştuğunu belirten Beyoğlu, "Ebu Ubeyde Huzeyfe el-Kahlut çok yakışıklı biriydi. Ebu Ubeyde (Huzeyfe) ilk basın açıklamasını 2004 yılında yaptı. O zaman da israil Cebaliye Kampına saldırdı Ebu Ubeyde El-Kassam Tugayları adına basın açıklaması yaptı. O zaman henüz 19 yaşındaydı. Ebu Ubeyde şehit olduğunda ise 40 yaşındaydı. Ebu Ubeyde O kadar gençti. Büyük komutan Ebu Ubeyde. Allah rahmet eylesin. Katil israil Ebu Ubeyde'yi şehit ettiği zaman 'Ebu Ubeyde'yi yok ettik' diye kutlamalar yaptı. Ama onlara ve bütün dünyaya şöyle söylüyoruz; önceden HAMAS kurucusu Şeyh Ahmet Yasin şehit ettiniz direniş bitmedi ve bitmez. Doktor Abdulaziz Rantisi'yi şehit ettiler direniş durmadı. Şehid İsmail Heniye'yi de şehit ettiler direniş durmadı ve durmaz. Muhammed Dayf aynı şekilde ve şimdi Ebu Ubeyde şehit olmuş. Ebu Ubeyde şehit olurken Filistin'de, bütün mazlum coğrafyada ve İslam Aleminde direniş bitmedi. Filistin'e selam direnişe devam. Bizim şehitler ölmez Ebu Ubeyde ölmez Filistin bölünmez. Elhamdülillah şehitlerimiz cennette zalimler için, katiller için, siyonistler için yaşasın cehennem. Bir Ebu Ubeyde gider bin Ebu Ubeyde gelir." şeklinde konuştu. Yapılan konuşmanın ardından Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen'in duasıyla program sonlandı.