  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki soykırım saldırılarında şehadete kavuşan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sembol isimleri ve Filistinli mazlumlar için Ankara’da gıyabi cenaze namazı kılındı. HAMAS'ın çağrısıyla Cuma namazı sonrası meydanlarda toplanan binlerce vatandaş; aralarında Muhammed Sinvar, Muhammed Şebane ve Ebu Ubeyde lakaplı Huzeyfe el-Kahlut gibi kritik komutanların da bulunduğu şehitler için dua ederek, işgalci şer odaklarına karşı direniş kararlılığını selamladı.

#1
Foto - Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazı Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen tarafından kıldırıldıktan sonra sık sık tekbir ve sloganlar atıldı. Ardından Kassam Tugayları'nın eski sözcüsü Huzeyfe el-Kahlut'un (Ebu Ubeyde) okul arkadaşı Dr. Zahir Beyoğlu, tarafından bir konuşa yapıldı. "Onurumuz, komutanımız, sembolümüz ve örneğimiz Ebu Ubeyde şehit olmuş"

#2
Foto - Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

Âl-i İmrân Suresi, 169. Ayeti kerimeyi okuyarak konuşmasına başlayan Dr. Zahir Beyoğlu, "Ebu Ubeyde… onurumuz, komutanımız, sembolümüz ve örneğimiz Ebu Ubeyde şehit olmuş. Ebu Ubeyde de şehit olmuş. Ama tanıdığımız Ebu Ubeyde, çok değerli kardeşimiz, arkadaşımız Huzeyfe zaten yıllardır şehadeti istedi ve Allah’a şükürler olsun, elhamdülillah, istediği nihayete ulaştı ve şehadetin şerbetini içti. Elhamdülillah. Ama Huzeyfe'den Ebu Ubeydemizden önce; Şeyh Ahmet Yasin şehit oldu, Şehit Doktor Abdülaziz Rantisi şehit oldu, Halil Vezir oldu, Fethi Şıkaki şehit oldu, İsmail Haniye şehit oldu, Muhammed Dayf şehit oldu ve Allah'a şükür direniş bitmedi, direniş bitmez. Şimdilik Ebu Ubeyde de şehit olmuş. Aynı yoldan geçti ve Allah rızası için, kurtuluş ve özgür Filistin’e kavuşmak için Ebu Ubeydemiz şehit olmuş. Allah rahmet eylesin." dedi.

#3
Foto - Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

"Ebu Ubeyde yüzde 93,5 puan aldı tıp kazandı fakat tıp okumak istemedi" Beyoğlu, "Komutan ümmetin sözcüsü Ebu Ubeyde, sadece bir komutan değildi. Biz Ebu Ubeyde’yi El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak tanıdık. Komutan olarak tanıdık. Ebu Ubeyde çok başarılı bir öğrenciydi, çok başarılı bir insandı. Ebu Ubeyde (Huzeyfe) ile beraber aynı okulda okuduk, aynı sınıfta bulunduk. Aksa İntifadası’nın başladığı 2000 yılında öğrenci birliğini yürüttük, birlikte liderlik yaptık ve elhamdülillah çok güzel işler başarıp direniş yaptık. Ebu Ubeyde (Huzeyfe) lise son sınıfta çok yüksek bir puan aldı. Ebu Ubeyde yüzde 93,5 puan aldı tıp kazandı fakat tıp okumak istemedi. Ebu Ubeyde ilahiyat okumayı tercih etti. Ebu Ubeyde ilahiyat okudu ve lisansını yüksek başarıyla tamamladı, ardından yüksek lisans yaptı. 'Filistin Mukaddes Toprakları' konusunda çok önemli, çok başarılı ve faydalı bir tez yazdı." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

"Ebu Ubeyde’nin hanımı da eşiyle ve çocuklarıyla birlikte şehadete ulaştı" Ebu Ubeyde'nin evli ve dört çocuk babası olduğunu söyleyen Beyoğlu, şunları söyledi: "Biz bugün Ebu Ubeyde’yi anlatıyoruz, ondan bahsediyoruz. Gıyabi cenaze namazı kıldık. Aynı zamanda Ebu Ubeyde’nin hanımı da çok terbiyeli, çok dertli ve çok gayretli bir hanımefendiydi. Yengemiz Esra Hanım… Esra Hanım’ı biliyor musunuz? 2016 yılında, 15 Temmuz gecesinde sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı. Darbe girişimi gecesinde o paylaşımda 'Filistin için, mazlum coğrafyalar için Türkiye’yi koru Allah'ım.' Öyle bir dua etmişti. Ebu Ubeyde’nin hanımı olan yengemiz Esra Hanım da eşiyle ve çocuklarıyla birlikte şehadete ulaştı. Allah hepsine rahmet eylesin."

#5
Foto - Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi

"Bir Ebu Ubeyde gider bin Ebu Ubeyde gelir" 40 yaşında çok arzuladığı şehadete kavuştuğunu belirten Beyoğlu, "Ebu Ubeyde Huzeyfe el-Kahlut çok yakışıklı biriydi. Ebu Ubeyde (Huzeyfe) ilk basın açıklamasını 2004 yılında yaptı. O zaman da israil Cebaliye Kampına saldırdı Ebu Ubeyde El-Kassam Tugayları adına basın açıklaması yaptı. O zaman henüz 19 yaşındaydı. Ebu Ubeyde şehit olduğunda ise 40 yaşındaydı. Ebu Ubeyde O kadar gençti. Büyük komutan Ebu Ubeyde. Allah rahmet eylesin. Katil israil Ebu Ubeyde'yi şehit ettiği zaman 'Ebu Ubeyde'yi yok ettik' diye kutlamalar yaptı. Ama onlara ve bütün dünyaya şöyle söylüyoruz; önceden HAMAS kurucusu Şeyh Ahmet Yasin şehit ettiniz direniş bitmedi ve bitmez. Doktor Abdulaziz Rantisi'yi şehit ettiler direniş durmadı. Şehid İsmail Heniye'yi de şehit ettiler direniş durmadı ve durmaz. Muhammed Dayf aynı şekilde ve şimdi Ebu Ubeyde şehit olmuş. Ebu Ubeyde şehit olurken Filistin'de, bütün mazlum coğrafyada ve İslam Aleminde direniş bitmedi. Filistin'e selam direnişe devam. Bizim şehitler ölmez Ebu Ubeyde ölmez Filistin bölünmez. Elhamdülillah şehitlerimiz cennette zalimler için, katiller için, siyonistler için yaşasın cehennem. Bir Ebu Ubeyde gider bin Ebu Ubeyde gelir." şeklinde konuştu. Yapılan konuşmanın ardından Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen'in duasıyla program sonlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"
Gündem

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü! "Yüzde 60 oyla seçildik" diye övünenlerin, Baş..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti
Gündem

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Ulaşamayacağı ciğere ‘murdar’ misali sahte diploması iptal olunca cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşen yılın uyanığı İmamoğlu, Cumh..
Lojman kiraları belli oldu! İşçi ve memurlar mutlu...
Ekonomi

Lojman kiraları belli oldu! İşçi ve memurlar mutlu...

Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre kamu konutlarının 2026 yılı kira bedelleri artırıldı. Metrekare başına kira, kalorifersiz konutlarda 15,99..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23