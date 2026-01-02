Ankara'da şehit komutanlar için saf tutuldu: Başkentte dualar Kassam kahramanları için yükseldi
Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki soykırım saldırılarında şehadete kavuşan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sembol isimleri ve Filistinli mazlumlar için Ankara’da gıyabi cenaze namazı kılındı. HAMAS'ın çağrısıyla Cuma namazı sonrası meydanlarda toplanan binlerce vatandaş; aralarında Muhammed Sinvar, Muhammed Şebane ve Ebu Ubeyde lakaplı Huzeyfe el-Kahlut gibi kritik komutanların da bulunduğu şehitler için dua ederek, işgalci şer odaklarına karşı direniş kararlılığını selamladı.