S-400'ler aktif edildi: Gökyüzü cehenneme döndü
Savaş ve çatışma ortamı yayılırken S-400 ile diğer hava savunma sistemleri aktif edildi. Hava savunma sistemleri 270 İHA'yı peş peşe düşürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savaş ve çatışma ortamı yayılırken S-400 ile diğer hava savunma sistemleri aktif edildi. Hava savunma sistemleri 270 İHA'yı peş peşe düşürdü.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 16 Kasım akşamı başlayan ve gece boyunca süren insansız hava aracı (İHA) saldırısında başkente yaklaşan 270 Ukrayna drone’unun düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova’daki dört havalimanında uçuş kısıtlamaları uygulandı; Şeremetyevo normale dönerken diğerlerinde kısıtlamalar sürüyor.
Sobyanin’in “Maks” üzerinden yaptığı açıklamaya göre, hava savunma güçleri Moskova’ya doğru gelen 20 İHA’yı daha imha etti. Böylece 16 Kasım akşamından bu yana başkente yaklaşan toplam düşürülen drone sayısı 270’e ulaştı. Sobyanin, “Acil servis ekipleri enkazın düştüğü bölgelerde çalışıyor” dedi.
Saldırı, 16 Kasım akşamı saat 20:11’de başladı. İlk 35 drone 12 dakika içinde (20:11-20:23) düşürüldü. Ardından 20:44-23:13 arasında 77 İHA daha imha edildi. Gece boyunca dalgalar halinde gelen drone’ların sayısı saat 02:46 itibarıyla 250’ye ulaşmıştı. Sobyanin’in son açıklamasıyla toplam 270 oldu.
Saldırı nedeniyle Moskova’daki Vnukovo, Domodedovo, Jukovski ve Şeremetyevo havalimanlarında uçak kabul ve kalkışlarına kısıtlama getirildi. Son bilgilere göre Şeremetyevo normal çalışma düzenine döndü. Diğer havalimanlarında ise uçuşlar ilgili kurumlarla koordinasyon halinde sürdürülüyor.
Sobyanin’e göre 16 Kasım’ı 17’sine bağlayan gece Moskova bölgesine yaklaşık 600 drone yönlendirildi. Bunların büyük kısmı uzak hatlarda imha edildi; 191’i başkente yaklaşırken düşürüldü. RBC’nin hesaplamalarına göre bu, kasım başından bu yana bölgeye yönelik en büyük saldırı girişimiydi. Bir önceki yoğun saldırı 13 Kasım gecesi yaşanmıştı; o gece 467 drone’dan 144’ü Moskova yakınlarında düşürülmüştü.
Saldırılar, başkentin hava savunma sistemlerinin yoğun biçimde devrede olduğunu gösteriyor. Havalimanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle yolcuların uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden takip etmeleri öneriliyor. Yetkililer, saldırıların sonuçlarına ilişkin yeni bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.
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