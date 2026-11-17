Bakan Çiftçi son verileri açıkladı! İşte ülkesine dönen ve Türkiye’de kalan Suriyeli sayısı
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısı ve geri dönüşlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını açıklayan Bakan Çiftçi, böylece Türkiye'den Suriye'ye geri dönenlerin toplam sayısının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını bildirdi. Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 197 bin 464 olarak açıklandı.