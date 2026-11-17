Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş açıklamalarına göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı 2022 yılında 3 milyon 535 bin 898 seviyesindeydi. Ağustos 2025'te bu sayı 2 milyon 506 bin 740'a geriledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada ise Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu bildirmişti. Son verilere göre, 31 Ekim 2026 itibarıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 197 bin 464'e düştü. Böylece Temmuz 2026 ile Ekim 2026 sonu arasında yaklaşık 47 bin 536 kişilik azalma yaşandı. 2022 yılıyla karşılaştırıldığında ise geçici koruma altındaki Suriyeli sayısındaki düşüş 1 milyon 338 bin 434 kişiye ulaştı.