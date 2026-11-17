ABD'nin yeni sığınak hamlesinin arkasında, İran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine düzenlediği saldırılar bulunuyor. Defense News ve Military Times tarafından 16 Kasım'da yayımlanan haberlere göre, İran'ın füze ve İHA saldırılarında en az 23 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Mart 2026'da Kuveyt'teki bir Amerikan askeri komuta merkezine düzenlenen İHA saldırısında 6 askerin yaşamını yitirmesi, mevcut tesislerin koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları artırdı. ABD ordusu, benzer saldırılarda yaşanabilecek can kayıplarını önlemek için askerlerin daha dayanıklı yapılarda korunmasını hedefliyor. Yeni sığınaklar, önceden hazırlanmış üç betonarme bölümden oluşacak. Girişlere çelik koruma kapıları ve patlama etkisini azaltacak ağır beton bariyerler yerleştirilecek. Yapıların dış duvarları ve çatıları da kum torbalarıyla güçlendirilecek. Çatılarda yaklaşık 46 santimetre kalınlığında ek koruma sağlanacak. Sığınaklar, özellikle füze, roket ve İHA saldırılarının oluşturabileceği patlama ve şarapnel etkilerine karşı askerleri korumak amacıyla tasarlanacak.