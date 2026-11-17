Avcılar'da sıra dışı olay: Bakın yol ortasında ne yaptı!
İstanbul'un Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir adam yolun ortasında hareketsiz durarak arabaların geçişini engellemeye çalıştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir adam yolun ortasında hareketsiz durarak arabaların geçişini engellemeye çalıştı.
İLGİNÇ HAREKETLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA
Zaman zaman ellerini arkasında bağlayarak yolun ortasında yürüyen yaya, bazı anlarda ise kollarını bağlayarak uzun süre araçların geçiş güzergahında bekledi.
Trafikte tehlikeli hareketlerini sürdüren kişi, bir süre sonra kaldırıma çıkarak beklemeye devam etti.
Ne yapmak istediği anlaşılamayan yayanın ilginç hareketleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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