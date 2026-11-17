Türkiye genelinde illere göre en çok tercih edilen erkek bebek isimleri belli oldu. İsim tercihlerini gösteren haritada Alparslan ve Göktuğ birçok ilde ilk sırada yer alırken doğu illerinde Miran ve Yusuf, batı kıyılarında ise Atlas ismi öne çıktı. İsim haritasından ortaya çıkan dağılım, Türkiye'de geleneksel ve tarihi köklere sahip isimlerin popülerliğini koruduğunu, bölgesel ve kültürel farklılıkların da ebeveynlerin isim tercihlerinde etkili olduğunu gösterdi.