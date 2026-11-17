İşte illere göre popüler bebek isimleri! Zirvedeki isim belli oldu!
Türkiye'de illere göre en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'de illere göre en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu.
Türkiye genelinde illere göre en çok tercih edilen erkek bebek isimleri belli oldu. İsim tercihlerini gösteren haritada Alparslan ve Göktuğ birçok ilde ilk sırada yer alırken doğu illerinde Miran ve Yusuf, batı kıyılarında ise Atlas ismi öne çıktı. İsim haritasından ortaya çıkan dağılım, Türkiye'de geleneksel ve tarihi köklere sahip isimlerin popülerliğini koruduğunu, bölgesel ve kültürel farklılıkların da ebeveynlerin isim tercihlerinde etkili olduğunu gösterdi.
ALPARSLAN VE GÖKTUĞ BİRÇOK İLDE ZİRVEDE Haritaya göre İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde en çok tercih edilen erkek bebek ismi Alparslan oldu. Başkent Ankara'nın yanı sıra Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, Denizli, Çorum ve Yozgat'ta ise Göktuğ ismi ilk sırada yer aldı.
İL İL TERCİH EDİLEN İSİMLER Haritaya göre 81 ilde en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinin alfabetik listesi şöyle: Adana: Alparslan Adıyaman: Yusuf Afyonkarahisar: Göktuğ Ağrı: Miran Aksaray: Göktuğ Amasya: Göktuğ Ankara: Göktuğ Antalya: Alparslan Ardahan: Alparslan Artvin: Göktuğ Aydın: Alparslan Balıkesir: Alparslan Bartın: Göktuğ Batman: Yusuf Bayburt: Göktuğ Bilecik: Göktuğ
Bingöl: Miran Bitlis: Miran Bolu: Alparslan Burdur: Göktuğ Bursa: Alparslan Çanakkale: Göktuğ Çankırı: Göktuğ Çorum: Göktuğ Denizli: Göktuğ Diyarbakır: Miran Düzce: Göktuğ Edirne: Atlas Elazığ: Alparslan Erzincan: Göktuğ Erzurum: Alparslan Eskişehir: Göktuğ Gaziantep: Alparslan Giresun: Göktuğ Gümüşhane: Metehan Hakkari: Miran Hatay: Alparslan Iğdır: Miran Isparta: Göktuğ İstanbul: Alparslan
İzmir: Atlas Kahramanmaraş: Alparslan Karabük: Metehan Karaman: Göktuğ Kars: Alparslan Kastamonu: Göktuğ Kayseri: Alparslan Kırıkkale: Göktuğ Kırklareli: Atlas Kırşehir: Göktuğ Kilis: Alparslan Kocaeli: Alparslan Konya: Alparslan Kütahya: Göktuğ Malatya: Alparslan Manisa: Göktuğ Mardin: Yusuf
Mersin: Alparslan Muğla: Alparslan Muş: Devran Nevşehir: Göktuğ Niğde: Göktuğ Ordu: Alparslan Osmaniye: Alparslan Rize: Metehan Sakarya: Alparslan Samsun: Alparslan Siirt: Ömer Asaf Sinop: Göktuğ Sivas: Alparslan Şanlıurfa: Yusuf Şırnak: Muhammed Tekirdağ: Alparslan Tokat: Alparslan
Trabzon: Alparslan Tunceli: Kuzey Uşak: Metehan Van: Miran Yalova: Alparslan Yozgat: Göktuğ Zonguldak: Alparslan
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23