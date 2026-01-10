Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar
Ülkemizde Ruslar kadar turist gönderen Almanya'da artan maliyetlere rağmen Türkiye olan talebi devam ediyor.
Almanların seyahat iştahı, artan maliyetlere rağmen yeni yılda da güçlü seyrini sürdürüyor. Alman Seyahat Birliği (DRV), hem kış hem de yaz sezonu için ciro artışı beklediğini açıkladı. DRV’nin öngörüsüne göre, en az bir gecelik tatil ve boş zaman seyahatlerine yapılan toplam harcama yaklaşık 86 milyar euroya ulaşacak. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 3’lük artış anlamına geliyor.
Büyümenin ana sürükleyicileri arasında kruvaziyer turları, uzun mesafeli seyahatler ve Doğu Akdeniz’deki klasik deniz tatili destinasyonları yer alıyor. Toplam cironun yaklaşık yarısını ise paket ve modüler (baustein) turlar oluşturuyor. DRV analizinde, bireysel olarak planlanan tatiller de hesaba katılıyor.
Öte yandan, olumlu ciro tablosuna rağmen seyahat eden kişi sayısı hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında kalıyor. DRV, 2026 yılında yaklaşık 138 milyon seyahat öngörüyor. Bu rakam, önceki yılın hafif altında. Jeopolitik belirsizlikler, ekonomik kaygılar ve yükselen fiyatlar, tüketicilerin seyahat kararlarını etkilemeye devam ediyor. DRV Başkanı Albin Loidl, seyahatin gelecekte de erişilebilir kalması için siyaset, destinasyon ülkeleri ve tur operatörlerine önemli sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Birlik, devam eden kış sezonunda cironun yüzde 2 artışla 28 milyar euroya çıkmasını bekliyor. Bu dönemde özellikle kruvaziyer turları öne çıkıyor. Kruvaziyerlerde cironun yüzde 6, yolcu sayısının ise yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor.
Uzun mesafeli ve Doğu Akdeniz odaklı orta mesafe destinasyonlara talep artarken, kış sezonunda toplam yolcu sayısının yaklaşık 44 milyonun biraz üzerine düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin, ağırlıklı olarak otomobil, tren ve otobüsle yapılan seyahatlerden kaynaklanacağı belirtiliyor.
Yaz sezonu için ise DRV, Mayıs–Ekim döneminde cironun yüzde 3 artarak 58 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. Aynı dönemde seyahat eden kişi sayısının yaklaşık 93 milyon ile istikrarlı kalması bekleniyor.
Orta mesafe uçaklı paket turlar ve kruvaziyerler talep artışı gösterirken, Almanya içi ve yakın komşu ülkelere yönelik kısa mesafeli tatillerde düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.
DRV, erken rezervasyonlardaki güçlü seyri sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Birliğin paylaştığı verilere göre, tatilciler son yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyahatlerini daha erken planlamaya başladı. Erken rezervasyonlarda Doğu Akdeniz ülkeleri yüzde 22’lik ciro artışıyla dikkat çekerken, yaz sezonunda Türkiye en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor. Ayrıca Mısır, İtalya, İspanya anakarası ve Tunus da erken rezervasyonlarda öne çıkan destinasyonlar arasında yer alıyor.
