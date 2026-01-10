Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

DRV, erken rezervasyonlardaki güçlü seyri sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Birliğin paylaştığı verilere göre, tatilciler son yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyahatlerini daha erken planlamaya başladı. Erken rezervasyonlarda Doğu Akdeniz ülkeleri yüzde 22’lik ciro artışıyla dikkat çekerken, yaz sezonunda Türkiye en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor. Ayrıca Mısır, İtalya, İspanya anakarası ve Tunus da erken rezervasyonlarda öne çıkan destinasyonlar arasında yer alıyor.