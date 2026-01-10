  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evlerden eksik etmeyin! Her gün mandalina yerseniz vücudunuzda bakın neler değişiyor Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar Herkes kolaylıkla uygulayabilir! İşte uzun yaşamanın formülü Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı Narsisizmin haritası çıkarıldı: Hangi ülkeler zirvede? Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var Türk silahı Koral patır patır düşürmüştü! Rafale savaş uçakları askeri üslere indi Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı!
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Ülkemizde Ruslar kadar turist gönderen Almanya'da artan maliyetlere rağmen Türkiye olan talebi devam ediyor.

#1
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Almanların seyahat iştahı, artan maliyetlere rağmen yeni yılda da güçlü seyrini sürdürüyor. Alman Seyahat Birliği (DRV), hem kış hem de yaz sezonu için ciro artışı beklediğini açıkladı. DRV’nin öngörüsüne göre, en az bir gecelik tatil ve boş zaman seyahatlerine yapılan toplam harcama yaklaşık 86 milyar euroya ulaşacak. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 3’lük artış anlamına geliyor.

#2
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Büyümenin ana sürükleyicileri arasında kruvaziyer turları, uzun mesafeli seyahatler ve Doğu Akdeniz’deki klasik deniz tatili destinasyonları yer alıyor. Toplam cironun yaklaşık yarısını ise paket ve modüler (baustein) turlar oluşturuyor. DRV analizinde, bireysel olarak planlanan tatiller de hesaba katılıyor.

#3
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Öte yandan, olumlu ciro tablosuna rağmen seyahat eden kişi sayısı hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında kalıyor. DRV, 2026 yılında yaklaşık 138 milyon seyahat öngörüyor. Bu rakam, önceki yılın hafif altında. Jeopolitik belirsizlikler, ekonomik kaygılar ve yükselen fiyatlar, tüketicilerin seyahat kararlarını etkilemeye devam ediyor. DRV Başkanı Albin Loidl, seyahatin gelecekte de erişilebilir kalması için siyaset, destinasyon ülkeleri ve tur operatörlerine önemli sorumluluk düştüğünü vurguladı.

#4
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Birlik, devam eden kış sezonunda cironun yüzde 2 artışla 28 milyar euroya çıkmasını bekliyor. Bu dönemde özellikle kruvaziyer turları öne çıkıyor. Kruvaziyerlerde cironun yüzde 6, yolcu sayısının ise yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Uzun mesafeli ve Doğu Akdeniz odaklı orta mesafe destinasyonlara talep artarken, kış sezonunda toplam yolcu sayısının yaklaşık 44 milyonun biraz üzerine düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin, ağırlıklı olarak otomobil, tren ve otobüsle yapılan seyahatlerden kaynaklanacağı belirtiliyor.

#6
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Yaz sezonu için ise DRV, Mayıs–Ekim döneminde cironun yüzde 3 artarak 58 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. Aynı dönemde seyahat eden kişi sayısının yaklaşık 93 milyon ile istikrarlı kalması bekleniyor.

#7
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Orta mesafe uçaklı paket turlar ve kruvaziyerler talep artışı gösterirken, Almanya içi ve yakın komşu ülkelere yönelik kısa mesafeli tatillerde düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

#8
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

DRV, erken rezervasyonlardaki güçlü seyri sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Birliğin paylaştığı verilere göre, tatilciler son yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyahatlerini daha erken planlamaya başladı. Erken rezervasyonlarda Doğu Akdeniz ülkeleri yüzde 22’lik ciro artışıyla dikkat çekerken, yaz sezonunda Türkiye en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor. Ayrıca Mısır, İtalya, İspanya anakarası ve Tunus da erken rezervasyonlarda öne çıkan destinasyonlar arasında yer alıyor.

#9
Foto - Rusya'yı geçerlerse kimse şaşırmasın: Fiyatlar fırladı ama Türkiye'den vazgeçmiyorlar

TURİZM GÜNCEL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu
Gündem

Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Kur’an..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23