Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'den kalkan uçaklar yurda geri dönmeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'den kalkan uçaklar yurda geri dönmeye başladı.
Moskova havalimanlarına getirilen geçici uçuş kısıtlamaları nedeniyle Türkiye’den Rusya’nın başkentine hareket eden 11 uçak geri dönüş için İstanbul’daki havalimanlarına yönlendirildi.
Flightradar24 uçuş takip servisinin verilerine göre, Türkiye’den Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na uçan 11 uçak, uçuş kısıtlamaları nedeniyle geri döndü.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 13 Ekim akşamı Moskova’daki tüm havalimanlarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.
Aynı saatlerde Vnukovo Havalimanı’nın basın servisi, A terminalindeki bir kafede airfryer’ın yıkanması sırasında oluşan buharın yangın alarmını tetiklediğini duyurdu. Terminalde kısmi tahliye gerçekleştirildi. Yolcular daha sonra yeniden terminale alındı.
12 Ekim’de de Türkiye’den Moskova’ya uçan üç uçak Litvanya üzerinde geri dönmüştü. Antalya, İzmir ve İstanbul’dan Vnukovo Havalimanı’na hareket eden uçaklar, iniş ve kalkışlara getirilen geçici kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’ye yönlendirilmişti.
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