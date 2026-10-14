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Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

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Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'den kalkan uçaklar yurda geri dönmeye başladı.

#1
Foto - Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

Moskova havalimanlarına getirilen geçici uçuş kısıtlamaları nedeniyle Türkiye’den Rusya’nın başkentine hareket eden 11 uçak geri dönüş için İstanbul’daki havalimanlarına yönlendirildi.

#2
Foto - Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

Flightradar24 uçuş takip servisinin verilerine göre, Türkiye’den Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na uçan 11 uçak, uçuş kısıtlamaları nedeniyle geri döndü.

#3
Foto - Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 13 Ekim akşamı Moskova’daki tüm havalimanlarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

#4
Foto - Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

Aynı saatlerde Vnukovo Havalimanı’nın basın servisi, A terminalindeki bir kafede airfryer’ın yıkanması sırasında oluşan buharın yangın alarmını tetiklediğini duyurdu. Terminalde kısmi tahliye gerçekleştirildi. Yolcular daha sonra yeniden terminale alındı.

#5
Foto - Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı

12 Ekim’de de Türkiye’den Moskova’ya uçan üç uçak Litvanya üzerinde geri dönmüştü. Antalya, İzmir ve İstanbul’dan Vnukovo Havalimanı’na hareket eden uçaklar, iniş ve kalkışlara getirilen geçici kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’ye yönlendirilmişti.

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