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Türkiye ile anlaşan dost ülke, gözünü çok fena kararttı! Güçlendirilmiş Fatah-2 sahneye çıktı

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Türkiye ile anlaşan dost ülke, gözünü çok fena kararttı! Güçlendirilmiş Fatah-2 sahneye çıktı

Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atan dost ülke Pakistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Foto - Türkiye ile anlaşan dost ülke, gözünü çok fena kararttı! Güçlendirilmiş Fatah-2 sahneye çıktı

Pakistan ordusu, Fatah-2 balistik füzesinin menzili artırılmış versiyonunu başarıyla test ettiğini duyurdu. Geo News kanalının Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) açıklamasına dayandırdığı haberde, başarıyla test edilen Fatah-2 ER silah sisteminin gelişmiş navigasyon ve ileri teknoloji aviyonik sistemlerle donatıldığı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye ile anlaşan dost ülke, gözünü çok fena kararttı! Güçlendirilmiş Fatah-2 sahneye çıktı

Açıklamada, füzenin kendine özgü uçuş rotası ve manevra kabiliyeti sayesinde yüksek hassasiyetle hedefleri vurabildiği ve düşman füze savunma sistemlerini aşabildiği ifade edildi. Füzenin menzilinin artırılmasının, "Pakistan ordusunun erişim kapasitesini ve derinlikteki hedefleri vurma kabiliyetini daha da güçlendireceği" kaydedildi.

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Foto - Türkiye ile anlaşan dost ülke, gözünü çok fena kararttı! Güçlendirilmiş Fatah-2 sahneye çıktı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile kuvvet komutanlarının, Fatah-2 füzesinin menzili artırılmış versiyonunun başarılı test atışı dolayısıyla bilim insanları ve mühendisleri tebrik ettiği bildirildi. Pakistan ordusu, 6 Ekim'de de yerli üretim, yerden atılan menzili artırılmış güdümlü Fatah-4 füzesini test etmişti.

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