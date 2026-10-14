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Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

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Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Ankara'da görev yapan hâkim O.Ö.'nün, sosyal medyadaki hukukçu platformu üzerinden tanıştığı 22 yaşındaki kadına mesai saatinde adliyedeyken görüntülü görüşmede cinsel organını gösterdiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Kurul Başmüfettişi'nin incelemesinin ardından HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle hakim hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, şikayette bulunan genç kadın ise şantaj ve özel hayatın gizliliği suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Ankara’da görev yapan hakim O.Ö.’nün sosyal medya üzerindeki bir hukukçu tanışma platformu aracılığıyla tanıştığı 22 yaşındaki Ş.A. ile yaşadığı süreç, büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisini "Ozan" ismiyle, 32 yaşında ve bekar olarak tanıttığı öne sürülen O.Ö.’nün gerçekte 43 yaşında ve evli olduğu ortaya çıktı.

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Foto - Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialar adli ile idari mercileri harekete geçirdi. İkilinin sosyal medya ve WhatsApp üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü dönemde, hakim O.Ö.’nün mesai saatleri içinde adliyedeyken Ş.A. ile görüntülü arama yaptığı ve cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Ş.A.’nın bu görüşmelerin ekran kaydını alarak CİMER, e-posta ve dilekçeler vasıtasıyla HSK’ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

#3
Foto - Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Gelişmeler üzerine Kurul Başmüfettişi tarafından yapılan inceleme neticesinde, HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle O.Ö. hakkında müfettiş görevlendirilerek soruşturma açılması yönünde karar aldı.

#4
Foto - Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

HSK’ya yapılan başvurudan sonra da iletişimlerini tamamen kesmeyen taraflar arasında tehdit, hakaret ve takip iddiaları tırmandı. O.Ö.’nün Ankara’ya tayin edilmesinin ardından Ş.A.’nın adliyeye gelmesi üzerine hakim, genç kadın hakkında şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Foto - Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.A. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ş.A., şantaj suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Tüh be ayıp ve büyük rezillik, her ikiside çukurun dibine inmiş. Yani tescilli bir pislik bundan sonrası kim ne kadar ceza alıra kalır. Allah ıslah etsin.

Vay vay

Ülkenin haline bak ya. Ulke çürümüşluk içinde. Nereye el atsanız elinizde kalıyor..
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