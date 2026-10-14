Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialar adli ile idari mercileri harekete geçirdi. İkilinin sosyal medya ve WhatsApp üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü dönemde, hakim O.Ö.’nün mesai saatleri içinde adliyedeyken Ş.A. ile görüntülü arama yaptığı ve cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Ş.A.’nın bu görüşmelerin ekran kaydını alarak CİMER, e-posta ve dilekçeler vasıtasıyla HSK’ya şikayette bulunduğu öğrenildi.