Hakimle ilgili şok iddia: Kadına cinsel organını gösterdi, HSK hemen harekete geçti
Ankara'da görev yapan hâkim O.Ö.'nün, sosyal medyadaki hukukçu platformu üzerinden tanıştığı 22 yaşındaki kadına mesai saatinde adliyedeyken görüntülü görüşmede cinsel organını gösterdiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Kurul Başmüfettişi'nin incelemesinin ardından HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle hakim hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, şikayette bulunan genç kadın ise şantaj ve özel hayatın gizliliği suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.