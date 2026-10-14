İsrail'in büyük tuzağını açıklayıp duyurdu: Mekke İttifakı Arz-ı Mevud’un panzehri!
Sabah Yazarı Melih Altınok, “Mekke İttifakı, Arz-ı Mevud’un panzehri!” başlıklı yazısında, “Türkiye, ABD bölgeden çekilirken oluşan boşluğu dolduruyor ve İsrail'in megali ideası Arz-ı Mevud'un önünü kesiyor” dedi. Altınok, “Türkiye'nin Katar'da olduğu gibi Suudi Arabistan'da da üsler kurması, mesela Mekke yakınlarına son dönemde ürettiği Çelik Kubbe'yi konuşlandırması kötü bir şey mi? Mehmetçik, Müslüman coğrafyasında nereye gitse savaşın değil barışın kapısını açar” ifadelerini kullandı