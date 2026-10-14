İsrail'in büyük tuzağını açıklayıp duyurdu: Mekke İttifakı Arz-ı Mevud’un panzehri!

“Peki, ya içeridekiler?” sorusunu soran Altınok şunları söyledi: “Yine ‘Ne işimiz var Arap çöllerinde, Ortadoğu bataklığında’ edebiyatına sarılanlar kimin gönüllü askeri? Duyan da erler Osmanlı döneminde olduğu gibi kara trene binip Mekke'ye gidecekler sanır. Cephe mi kaldı? Bu çağda askeri varlık; hava savunma sistemleri, radar gibi teknik altyapı ve bunlara nezaret eden az sayıda profesyonel personel demek. Türkiye'nin Katar'da olduğu gibi Suudi Arabistan'da da üsler kurması, mesela Mekke yakınlarına son dönemde ürettiği Çelik Kubbe'yi konuşlandırması kötü bir şey mi? Kaldı ki Mehmetçik, Müslüman coğrafyasında nereye gitse savaşın değil barışın kapısını açar. Bilenlere sorun; Afganistan'da Türk bayrağının dalgalandığı noktada çatışma çıkmıyor”