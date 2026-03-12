Rusya 'tedirgin edici' diyerek duyurdu: Türkiye'nin kritik noktalarına saldırı yapıldı
Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye doğalgaz sağlayan boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin Kremlin Sözcüsü Demitriy Peskov'dan açıklama geldi.
Rus enerji şirketi Gazprom ve Rusya Savunma Bakanlığı, 10-11 Mart tarihlerinde Ukrayna dronları tarafından Türkiye'ye gaz sağlayan boru hattı sistemine saldırı gerçekleştirildiğini ilan etti.
Saldırının hedefinde Karadeniz kıyılarında yer alan ve boru hatlarına gaz pompalayan Ruskaya, Beregovaya ve Kazaçya istasyonları olduğu vurgulandı. Saldırılar Rus hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle önlendi.
Gelişmelerin ardından da Kremlin'den açıklama geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, "Tüm dünya enerji kriziyle boğuşurken, Ukrayna yönetimi gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye'ye giden doğal gaz boru hatlarını hedef aldı. Kiev yönetiminin davranışı tedirgin edici." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de on gün önce Türkiye'ye doğal gaz ulaştıran boru hatlarına saldırı beklediklerini açıklamıştı.
