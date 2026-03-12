  • İSTANBUL
Ahmed El Şara'nın savunma bakanlığına atadığı isimle ilgili şok eden Türkiye detayı! Duyan 'neler oluyor' diyor
Sipan Hemo'nun Ahmed El Şara tarafından Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, PKK/ Ypg'lı sözde yönetici Sipan Hemo'nun Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandığını açıkladı.

Arananlar listesinde adı bulunan Sipan Hemo, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorisinde 20 milyon TL ödülle aranan isimlerden biriydi.

Sipan Hemo, terör örgütü YPG'nin üst düzey isimlerinden Mazlum Abdi'nin yakın çalışma arkadaşı olarak tanınıyordu ve örgütün üst düzey yönetiminde önemli bir rol oynuyordu.

Öte yandan, 29 Ocak'ta SDG ile Şam yönetimi arasında haftalar süren çatışmaların ardından aşamalı şekilde Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngören "kapsamlı bir anlaşma" imzalanmıştı.

Ocak ayında varılan anlaşma kapsamında Suriye hükümet güçleri Haseke vilayetindeki SDG kontrolündeki bazı bölgelere giriş yaptı. Aynı süreçte SDG destekli Nureddin İsa Haseke valisi olarak atanırken, Marwan el-Ali de Suriye hükümeti tarafından ilin iç güvenlik sorumlusu olarak görevlendirildi. Şubat ayı sonunda SDG'li Mazlum Abdi, Rojava yönetimi ile Suriye Savunma Bakanlığı'nın entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla iki üst düzey komite kurulması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Osman

Besle kargayi oysun gözünü
