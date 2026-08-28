Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ürün tedarikinde Türkiye ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Moskova, Türkiye'den rekor bir alıma imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ürün tedarikinde Türkiye ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Moskova, Türkiye'den rekor bir alıma imza attı.
Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), kurumun Başkanı Sergey Dankvert ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber’in görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yıl başından 20 Ağustos’a kadar Rusya’ya 568,5 bin ton meyve ve sebze ürünü sevk ettiğini bildirdi. Bu miktar, 2025’in aynı dönemindeki 524,8 bin tona göre yüzde 8,3 arttı.
Toplam artışta mandalina ithalatının yüzde 39,2 artarak 224,3 bin tona, nektarin ithalatının 2,6 katına çıkarak 62,6 bin tona, kayısı ithalatının yüzde 47,9 artarak 40 bin tona, şeftali ithalatının yüzde 31,4 artarak 36,9 bin tona ve greyfurt ithalatının yüzde 27,5 artarak 22,7 bin tona yükselmesi etkili oldu.
Rosselhoznadzor’un açıklamasına göre görüşmede, sevk edilen ürün çeşitliliğinin genişletilmesinin yanı sıra iki ülkenin karantina ve bitki sağlığı ile veterinerlik kontrolleri, tahılın kalite ve güvenliğinin sağlanması ve pestisit kalıntılarının kontrolüne ilişkin gerekliliklerine özel önem verildi. Rosselhoznadzor, “Türk tarafı, ürünlerinin Rusya pazarına ithalatında Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü konusunda güvence verdi” açıklamasında bulundu.
Taraflar, Rusya ile Türkiye’nin yetkili kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürme ve tarımsal sanayi ürünlerinin karşılıklı sevkiyatının artırılmasına katkı sağlama konusunda mutabık kaldı.
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