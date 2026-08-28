Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), kurumun Başkanı Sergey Dankvert ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber’in görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yıl başından 20 Ağustos’a kadar Rusya’ya 568,5 bin ton meyve ve sebze ürünü sevk ettiğini bildirdi. Bu miktar, 2025’in aynı dönemindeki 524,8 bin tona göre yüzde 8,3 arttı.