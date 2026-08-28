  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Gurbetçinin hasreti bitti dönüş çilesi başladı Şaka değil gerçek! Öve öve bitirememişti oysa ki... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Dikkat! Bu paylaşımlar canınızı yakabilir: Yargıtay’dan RT yapanlara kötü haber Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve heyetine tokat gibi sözler geldi! Yok artık daha neler... ABD'den özel cihaz getirildi! Harıl harıl arayış başladı: Tüm dünyanın gözü şimdi Ağrı Dağı'nda Aydınspor'un ilanı viral oldu! Başkanlık için bin 391 başvuru
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ürün tedarikinde Türkiye ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Moskova, Türkiye'den rekor bir alıma imza attı.

#1
Foto - Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), kurumun Başkanı Sergey Dankvert ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber’in görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yıl başından 20 Ağustos’a kadar Rusya’ya 568,5 bin ton meyve ve sebze ürünü sevk ettiğini bildirdi. Bu miktar, 2025’in aynı dönemindeki 524,8 bin tona göre yüzde 8,3 arttı.

#2
Foto - Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Toplam artışta mandalina ithalatının yüzde 39,2 artarak 224,3 bin tona, nektarin ithalatının 2,6 katına çıkarak 62,6 bin tona, kayısı ithalatının yüzde 47,9 artarak 40 bin tona, şeftali ithalatının yüzde 31,4 artarak 36,9 bin tona ve greyfurt ithalatının yüzde 27,5 artarak 22,7 bin tona yükselmesi etkili oldu.

#3
Foto - Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Rosselhoznadzor’un açıklamasına göre görüşmede, sevk edilen ürün çeşitliliğinin genişletilmesinin yanı sıra iki ülkenin karantina ve bitki sağlığı ile veterinerlik kontrolleri, tahılın kalite ve güvenliğinin sağlanması ve pestisit kalıntılarının kontrolüne ilişkin gerekliliklerine özel önem verildi. Rosselhoznadzor, “Türk tarafı, ürünlerinin Rusya pazarına ithalatında Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü konusunda güvence verdi” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Rusya 'çare Türkiye' dedi: 585 bin tonluk alım yaptı

Taraflar, Rusya ile Türkiye’nin yetkili kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürme ve tarımsal sanayi ürünlerinin karşılıklı sevkiyatının artırılmasına katkı sağlama konusunda mutabık kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!
Dünya

11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçladığı Halid Şeyh Muhammed ile beraberindeki 3 sanığın yargılanacağı tarih bell..
Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti
Dünya

Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti

Son yıllardaki hamleleriyle dünya teknoloji devi haline gelen Çin’in kuzeybatısındaki Tengger Çölü’nde, hareket eden kum tepelerini kontrol ..
Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor
Yerel

Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gel..
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Gündem

AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bilgiler ge..
Hizmet yok üç kağıt çok Adana’da rüşvetçi başkanlara isyan
Siyaset

Hizmet yok üç kağıt çok Adana’da rüşvetçi başkanlara isyan

Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemenin "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Ba..
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23