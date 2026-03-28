  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Katar'ın son yaşanan süreçten doğan büyük endişesini duyurdu.

#1
Foto - Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Katar, Rusya’dan turizm akışının durmasından endişe ediyor.”

#2
Foto - Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitriy Vahrukov, Rus vatandaşlarının Orta Doğu ülkelerine seyahatlerine yönelik kısıtlamaları hatırlattı. Orta Doğu’daki çatışmanın tarafı olmayan Umman ve Katar’ın, Rusya’dan turist akışının durmasından endişe duyduğunu gazetecilere aktaran Vahrukov, “Fiilen ne Umman, ne Katar ne de BAE çatışmanın tarafı. Büyükelçiliklerle görüşüyorum, çünkü bizim turistlerimizin yokluğundan dolayı çok endişeleniyorlar.” dedi.

#3
Foto - Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Bakan Yardımcısı Vahrukov, Rus vatandaşlarının Orta Doğu ülkelerine seyahatlerine yönelik kısıtlamaların şu anda yürürlükte olduğunu hatırlattı. Vahrukov, “Biz sadece Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmî açıklamasına göre hareket ediyoruz. Bu, bizim için şu veya bu ülkeye yönelik kısıtlamaların getirilmesi ya da kaldırılması açısından dayanak oluşturuyor.” diye konuştu.

#4
Foto - Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 3 Mart’ta güvenlik tehdidi nedeniyle Rus turistlere BAE dahil Orta Doğu ülkelerine seyahat etmekten kaçınmaları yönünde tavsiyede bulundu, tur operatörlerine de bu ülkelere tur satışlarını durdurmalarını önerdi.

#5
Foto - Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler

Öte yandan Rus turizm yetkilileri Körfez'den seken turistlerin aynı iklim ve farklı pazarlar olmasına rağmen seçeneklerini yine Türkiye'den yana kullanacağını bildiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23