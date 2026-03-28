Rusya, BAE, Umman ve Katar'ın büyük endişesini duyurdu! Türkiye'ye gidecekler
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Katar'ın son yaşanan süreçten doğan büyük endişesini duyurdu.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Katar, Rusya’dan turizm akışının durmasından endişe ediyor.”
Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitriy Vahrukov, Rus vatandaşlarının Orta Doğu ülkelerine seyahatlerine yönelik kısıtlamaları hatırlattı. Orta Doğu’daki çatışmanın tarafı olmayan Umman ve Katar’ın, Rusya’dan turist akışının durmasından endişe duyduğunu gazetecilere aktaran Vahrukov, “Fiilen ne Umman, ne Katar ne de BAE çatışmanın tarafı. Büyükelçiliklerle görüşüyorum, çünkü bizim turistlerimizin yokluğundan dolayı çok endişeleniyorlar.” dedi.
Bakan Yardımcısı Vahrukov, Rus vatandaşlarının Orta Doğu ülkelerine seyahatlerine yönelik kısıtlamaların şu anda yürürlükte olduğunu hatırlattı. Vahrukov, “Biz sadece Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmî açıklamasına göre hareket ediyoruz. Bu, bizim için şu veya bu ülkeye yönelik kısıtlamaların getirilmesi ya da kaldırılması açısından dayanak oluşturuyor.” diye konuştu.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 3 Mart’ta güvenlik tehdidi nedeniyle Rus turistlere BAE dahil Orta Doğu ülkelerine seyahat etmekten kaçınmaları yönünde tavsiyede bulundu, tur operatörlerine de bu ülkelere tur satışlarını durdurmalarını önerdi.
Öte yandan Rus turizm yetkilileri Körfez'den seken turistlerin aynı iklim ve farklı pazarlar olmasına rağmen seçeneklerini yine Türkiye'den yana kullanacağını bildiriyor.
