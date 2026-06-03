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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok "Türkiye" itirafı
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Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok “Türkiye” itirafı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin Amsterdam'da düzenlediği dev resepsiyon, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik gövde gösterisine sahne oldu. Küresel pazardaki mevcut belirsizlik ve kriz ortamına rağmen Türkiye'nin dünya devleri için en güvenli liman olmaya devam ettiği vurgulanan etkinlikte, milyarlarca dolarlık Hollandalı enerji şirketlerinin üst yöneticileri hayranlıklarını gizleyemedi. Türkiye'deki yatırımlarını büyüteceklerini açıklayan SHV Energy ve Transmark Renewables CEO'ları, Türkiye’nin önümüzdeki 20 yıl içinde bir enerji ihracatçısına dönüşerek küresel piyasalarda tam anlamıyla bir devrime yol açacağını ilan etti.

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Foto - Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok "Türkiye" itirafı

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla başlattığı "20 Years of Excellence" kampanyasını, yerli ve uluslararası yatırımcılar ile ekosistem paydaşlarını bir araya getiren resepsiyonlarla dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

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Foto - Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok "Türkiye" itirafı

Türkiye'nin küresel yatırım ortamındaki başarısının, ikili ekonomik ilişkilerin ve geleceğe yönelik yatırım fırsatlarının ele alındığı resepsiyonların sonuncusu, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği işbirliğiyle Amsterdam'da gerçekleştirildi. Türkiye ile Hollanda arasındaki güçlü ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının ele alındığı etkinlikte, uluslararası yatırım ekosistemini etkileyen mevcut belirsizlik ve kriz ortamına rağmen Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

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Foto - Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok "Türkiye" itirafı

SHV Energy Üst Yöneticisi (CEO) Patrick van der Voort ise şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin 1961 yılına dayandığını anımsatarak, Türkiye'nin kendileri için stratejik öneme sahip pazarlardan olduğunu vurguladı. Türkiye'de enerji sektörünün gelişimine uzun yıllardır katkı sunduklarını kaydeden van der Voort, şirketin LPG dolum tesisleri, oto gaz istasyonları, depolama ve dağıtım altyapısına yaptığı yatırımlarla milyonlarca müşteriye hizmet verdiğini anlattı.

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Foto - Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok "Türkiye" itirafı

Türkiye operasyonlarının SHV Energy'nin küresel faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten van der Voort, ülkede geliştirilen birçok yenilikçi uygulama ve çözümün daha sonra diğer pazarlarda da hayata geçirildiğini, 700'den fazla doğrudan çalışanı ve yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan dolaylı istihdam etkisiyle Türkiye ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi. Transmark Renewables Üst Yöneticisi (CEO) Frederik Kam da Türkiye'de yatırımcı olarak iş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken yaptıkları yatırımlara ilişkin detaylar paylaştı. Kam, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin destekleriyle Türkiye'de yatırım kararı sonrasındaki süreçlerin kolaylaştığını kaydederek, Türkiye'nin gelecek 10-20 yılda enerji ihracatçısı konumuna ulaşma yönünde ilerlediğini, bunun bir devrim olacağına inandığını aktardı.

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