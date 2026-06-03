Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok “Türkiye” itirafı

Türkiye operasyonlarının SHV Energy'nin küresel faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten van der Voort, ülkede geliştirilen birçok yenilikçi uygulama ve çözümün daha sonra diğer pazarlarda da hayata geçirildiğini, 700'den fazla doğrudan çalışanı ve yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan dolaylı istihdam etkisiyle Türkiye ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi. Transmark Renewables Üst Yöneticisi (CEO) Frederik Kam da Türkiye'de yatırımcı olarak iş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken yaptıkları yatırımlara ilişkin detaylar paylaştı. Kam, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin destekleriyle Türkiye'de yatırım kararı sonrasındaki süreçlerin kolaylaştığını kaydederek, Türkiye'nin gelecek 10-20 yılda enerji ihracatçısı konumuna ulaşma yönünde ilerlediğini, bunun bir devrim olacağına inandığını aktardı.