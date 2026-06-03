Rotayı birden bire Anadolu’ya çevirdiler! Enerji devlerinden şok “Türkiye” itirafı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin Amsterdam'da düzenlediği dev resepsiyon, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik gövde gösterisine sahne oldu. Küresel pazardaki mevcut belirsizlik ve kriz ortamına rağmen Türkiye'nin dünya devleri için en güvenli liman olmaya devam ettiği vurgulanan etkinlikte, milyarlarca dolarlık Hollandalı enerji şirketlerinin üst yöneticileri hayranlıklarını gizleyemedi. Türkiye'deki yatırımlarını büyüteceklerini açıklayan SHV Energy ve Transmark Renewables CEO'ları, Türkiye’nin önümüzdeki 20 yıl içinde bir enerji ihracatçısına dönüşerek küresel piyasalarda tam anlamıyla bir devrime yol açacağını ilan etti.