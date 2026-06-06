ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Türk savunma sanayii devi ROKETSAN, SAHA 2026 Fuarı’nda ilk kez sergilediği yeni nesil akıllı mühimmatı NEŞTER ile hassas vuruş teknolojisinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sayfa açtı. Popüler MAM-L altyapısı üzerine inşa edilen ve bünyesinde hiçbir patlayıcı harp başlığı barındırmayan mühimmat, tamamen yüksek kinetik enerji ve son yaklaşma safhasında açılan özel bıçak mekanizmasıyla görev yapıyor. Çevreye ve sivillere hiçbir zarar vermeden sadece hedef alınan noktayı veya kişiyi cerrahi bir hassasiyetle imha eden NEŞTER, özellikle şehir içi terörle mücadele operasyonlarında AKINCI ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'ların en ölümcül gücü olacak.