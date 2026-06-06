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Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi? Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar! ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez... Aziz Yıldırım, seçime bir gün kala büyük bombayı patlattı! Süper Lig’i zangır zangır sallayacak ismi getiriyor Jandarma sahaya indi Havada karada suda 7/24 nöbet Mansur Yavaş’tan, beklenmedik Kemal Kılıçdaroğlu hamlesi! Meğer neler dönmüş neler Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu
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ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek
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ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Türk savunma sanayii devi ROKETSAN, SAHA 2026 Fuarı’nda ilk kez sergilediği yeni nesil akıllı mühimmatı NEŞTER ile hassas vuruş teknolojisinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sayfa açtı. Popüler MAM-L altyapısı üzerine inşa edilen ve bünyesinde hiçbir patlayıcı harp başlığı barındırmayan mühimmat, tamamen yüksek kinetik enerji ve son yaklaşma safhasında açılan özel bıçak mekanizmasıyla görev yapıyor. Çevreye ve sivillere hiçbir zarar vermeden sadece hedef alınan noktayı veya kişiyi cerrahi bir hassasiyetle imha eden NEŞTER, özellikle şehir içi terörle mücadele operasyonlarında AKINCI ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'ların en ölümcül gücü olacak.

#1
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Geleneksel mühimmatlar hedeflerini yüksek patlayıcı kullanarak imha ederken, NEŞTER tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. MAM-L mühimmatı temel alınarak geliştirilen sistem, hedefe son yaklaşma safhasında açılan özel bıçak mekanizması sayesinde yüksek kinetik enerjiyle görev yapıyor.

#2
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Bu sayede mühimmat, geniş bir alanda patlama meydana getirmek yerine etkisini yalnızca hedef üzerinde yoğunlaştırıyor. Özellikle şehir merkezlerinde, sivil yerleşim alanlarında veya kritik altyapı tesislerinin yakınında gerçekleştirilen operasyonlarda büyük avantaj sağlıyor.

#3
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

NEŞTER’in en dikkat çeken özelliği, hedefini yüksek patlayıcıyla vurmak yerine doğrudan çarpma ve kinetik etkiyle etkisiz hale getirmesi. Sistem, hedefe yaklaşırken açılan özel bıçak mekanizmasını kullanarak enerjisini belirlenen noktaya yönlendiriyor.

#4
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Örneğin bir araca angaje olduğunda, aracın gövdesini veya cam yüzeylerini aşarak hedef alınan noktada etkisini gösterebiliyor. Böylece çevrede bulunan araçlar, yapılar veya siviller üzerinde oluşabilecek zarar minimum seviyeye indiriliyor. Cerrahi hassasiyetle hedefi etkisiz hale getiriyor.

#5
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

NEŞTER, mevcut MAM-L altyapısını kullandığı için halihazırda MAM-L taşıyabilen platformlara kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu kapsamda AKINCI, Bayraktar TB2 ve diğer insansız hava araçlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

#6
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Yaklaşık 23 kilogram ağırlığındaki mühimmat; INS destekli navigasyon sistemi ve yarı aktif lazer güdüm teknolojisi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Sistem, uygun operasyon koşullarında 15 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

#7
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

Patlayıcı içermeyen yapısı sayesinde mühimmat, nokta hedeflere yönelik operasyonlarda önemli avantaj sağlayacak. NEŞTER’in, terörle mücadele operasyonları ve hassas hedef angajmanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elini güçlendirmesi bekleniyor.

#8
Foto - ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek

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