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Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

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IHA Giriş Tarihi:

Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

Kayseri’de babasının iş yerinin önünde çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun kutusundaki para ve eşyalar, yoldan geçen 3 kişi tarafından alındı.

#1
Foto - Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; yaz tatilinde babasının iş yerinin önüne kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yaparak harçlık çıkarmaya başladı.

#2
Foto - Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

Küçük çocuk elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış yaptığı kutusunu iş yerinin önünde bırakarak lavaboya gittiği sırada yoldan geçen 3 kişi hem kutudaki paraları hem de küçük Yunus Emre'nin annesine aldığı hediyeyi alıp gitti.

#3
Foto - Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk da eşyalarını alanların geri getirmesini istedi.

#4
Foto - Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

ABİLER, ABLALAR EŞYALARIMI VE ANNEMİN HEDİYESİNİ GERİ GETİRİN: Götürülen eşyalarının geri getirilmesini isteyen 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" dedi.

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