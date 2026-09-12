Vicdan değil cüzdan! Çekirdek satan çocuğa bu yapılır mı?

ABİLER, ABLALAR EŞYALARIMI VE ANNEMİN HEDİYESİNİ GERİ GETİRİN: Götürülen eşyalarının geri getirilmesini isteyen 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" dedi.