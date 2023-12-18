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Yaşam
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Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

2023-12-18 11:18:41
Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.

#1
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan Rize, bünyesinde çok sayıda yaylayı barındırıyor.

#2
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

Çamlıhemşin ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Pokut Yaylası, Rize’de güneşin doğuşu ve batışının izlenebileceği en iyi yerlerin başında gelirken, misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.

#3
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

#4
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

#5
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

#6
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

#7
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

#8
Foto - Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası

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