2023-12-18 11:18:41 Rize’nin cennet köşesi: Pokut Yaylası
Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
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Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan Rize, bünyesinde çok sayıda yaylayı barındırıyor.
Çamlıhemşin ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Pokut Yaylası, Rize’de güneşin doğuşu ve batışının izlenebileceği en iyi yerlerin başında gelirken, misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.
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