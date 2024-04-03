Rize'de feci kaza! İlkel teleferikten düştüler

Yol olmaması nedeniyle teleferiklerin kullanıldığını ifade eden Büşra Kurt, “Yol olmadığından ötürü ilkel teleferik kullanılıyor. Patika yollarda dikenler kaplanmış. Oraya giderken rüzgar çıkmış. Rüzgârdan kaynaklı teleferik ağaca takılıyor. Teleferikte bulunan iki kişi düşüyor. Şu an da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıyorlar. Burada tam 7 tane teleferik var. Defalarca başvurduk. Buraya bir yol almak için uğraştık. Artık buraya bir yol çıkması lazım. Birinin ölmesi mi bekleniyor” ifadelerini kullandı.