2023-07-14 14:15:22 Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin
Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan tavsiyeleri ile gündemde. Yaptığı son açıklamada bugüne kadar yanlış tükettiğimiz soğan ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Canan Karatay 'Sakın böyle yaparak tüketmeyin' dedi ve uyardı. Resmen kansere davet çıkartıyor! Soğanın oldukça sağlıklı oluğunu belirten Karatay, E vitamini içeren kuru soğanın bu şekilde tüketiminin hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. İşte Canan Karatay'ın önerdiği teknik pişirme teknikleri...