Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

Toplumumuzda soğan tüketimi oldukça fazla. Her yemekte ya da salatalarda mutlaka kullanılan soğan herkes tarafından sağlıklı bir besin olarak biliniyor. Peki soğanın bu pişirme yöntemi ile ne kadar zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçetesi ile bombayı patlattı. Soğanı sakın pişirmeyin. Resmen kansere davet çıkarıyor! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz. Eğer soğanı bu şekilde pişirip tüketirseniz tüm vitaminlerini öldürmüş olursunuz. Canan Karatay'dan korkutan reçete! Hem vücudu zehirliyor hem de genetik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.