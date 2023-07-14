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Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

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Sağlık
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Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

2023-07-14 14:15:22
Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan tavsiyeleri ile gündemde. Yaptığı son açıklamada bugüne kadar yanlış tükettiğimiz soğan ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Canan Karatay 'Sakın böyle yaparak tüketmeyin' dedi ve uyardı. Resmen kansere davet çıkartıyor! Soğanın oldukça sağlıklı oluğunu belirten Karatay, E vitamini içeren kuru soğanın bu şekilde tüketiminin hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. İşte Canan Karatay'ın önerdiği teknik pişirme teknikleri...

#1
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

Toplumumuzda soğan tüketimi oldukça fazla. Her yemekte ya da salatalarda mutlaka kullanılan soğan herkes tarafından sağlıklı bir besin olarak biliniyor. Peki soğanın bu pişirme yöntemi ile ne kadar zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçetesi ile bombayı patlattı. Soğanı sakın pişirmeyin. Resmen kansere davet çıkarıyor! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz. Eğer soğanı bu şekilde pişirip tüketirseniz tüm vitaminlerini öldürmüş olursunuz. Canan Karatay'dan korkutan reçete! Hem vücudu zehirliyor hem de genetik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

#2
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, soğanın genelde çiğ olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Genelde yemeklerde kullanılan soğanın kavrulduğu gibi tüm vitaminlerini kaybettiğini ve vücuda ciddi zararlar verdiğini belirten Karatay, ev hanımlarını uyardı. Tüketirken soğanı yağda kavurmak yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu belirten Karatay, yağ ile birlikte kanserojen maddelerin ortaya çıktığını söyledi. Soğanı yağda kavurmak yerine mutlaka çiğ olarak tüketin. Peki soğanın faydaları neler?

#3
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla birlikte yapılan salatalar ile bağışıklık sistemi güçlenir ve kilo kontrolü sağlanabilir.

#4
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

2- HÜCRELERİ YENİLİER İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

#5
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

3- KALP HASTALIKLARI RİSKLERİNİ AZALTIR Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

#6
Foto - Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay'dan soğanla ilgili ezber bozan açıklama! Meğer bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Soğanı asla böyle tüketmeyin

4- ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR Antioksidanlar, hücresel hasara yol açan kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkların engellenmesine yardımcı olan bir bileşendir. Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu sebze, 25 farklı çeşit flavonoid ve antioksidan içerir. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkisi olan antosiyaninler ise özellikle kırmızı soğanda bol miktarda bulunur. Araştırmalar beslenmelerinde soğan ve sarımsak tüketen kişilerin, yumurtalık, bağırsak, gırtlak gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığının daha az olduğunu gösterir.

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