Resmen hizmete girdi! İşte yeni Bolu Dağı Tüneli

Yıl içinde heyelan nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığı Anadolu Otoyulu Bolu Dağı Tüneli'nde ki onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak yapılan tünel araç trafiğine açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Tünel uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tüneli’nde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, konuşmasına bir hatırlatmada bulunarak başladı. Uraloğlu, “Hatırlarsanız bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi’nin neredeyse tamamında yaşadık. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. O günlerde bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız, daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri arttıracağız demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.