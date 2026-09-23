İki Afrika ülkesi arasında Türkiye kavgası: Paranın musluğu kesilince ortalığı ayağa kaldırdılar

Protestocular 2013 yılından beri Türkiye'de yaşayan Uganolı siyasetçi Fred Lumbuye'nin Uganda'ya iade edilmesini istemişti. Konuya yakın kaynakların Middle East Eye'a verdiği bilgilere göre, Uganda'nın Somali'deki askeri varlığı ve Türkiye'nin bu ülkenin güvenlik sektöründe giderek artan rolü anlaşmazlığın temelini oluşturuyor. Konuya yakın kaynaklardan biri şu ifadeleri kullandı: "Lumbuye 2013'ten beri Türkiye'de yaşıyor ve bu krizin onun varlığıyla hiçbir ilgisi yok, bu sadece bir bahane. Tüm süreç Ankara'yla yakın bağları olan Somali'deki Uganda ordusunun varlığıyla ilgili"