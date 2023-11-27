  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'yı tedirgin eden gelişme! Türkiye o ülkede SİHA fabrikası kuracak... ATAK helikopterleri satacak

Araba hayali kuranlar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin altındaki sıfır araçlar

Kazdılar ve Antik Kent'ten bakın ne fışkırdı: Yer Van! Toprağı kazdıkça yerin altından tarih fışkırdı...

Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor

Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Dünyanın satın almak için kapımızda beklediği Kaan ve Anka-3 için bomba gelişme! Resmen belli oldu

Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

Unutmayın kelin ilacı olsa kendi başına sürer! Yeni 1 ver 5 al vurgunu

Bunu biliyor muydunuz? dünyada ilk kez Osmanlı Devleti çıkardı

Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?
Spor
24
Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

2023-11-27 11:55:15
Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, hedeflediği futbolculara kısa süre içinde imza attırmak istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi. Yönetim, 37 yaşında 29 gol atan dünyaca ünlü santrfor için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir gidişatı bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 ile geçmişti.

#3
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Cimbom milli ara sonrası farklı kazanarak Hatayspor yenilgisini unutturmuş oldu.

#4
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Okan Buruk'un öğrencilerinin sıradaki hedefi ise Manchester United.

#5
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Aslan, İngiliz devini mağlup ederek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor.

#6
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Tüm bunların yanı sıra Galatasaray bir yandan da ocak ayı planlamalarını sürdürüyor.

#7
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sarı kırmızılılar devre arasında Erden Timur önderliğinde flaş transferlere imza atmayı planlıyor.

#8
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Yönetim bu noktada yapılacak takviyeler öncesi bütçesini belirledi.

#9
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Ayrılacak oyuncuları da hesaba katan sarı kırmızılı kurmaylar, elde edilen gelirle yeni yıldızları kadrosuna katacak.

#10
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimden en az 3 transfer talebinde bulunmuştu.

#11
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Başarılı hocanın savunma hattına ve orta sahaya takviye istediği belirtilmişti.

#12
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Yönetim de listesindeki adayları belirlemiş ve görüşmelere başlamıştı.

#13
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Ancak Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

#14
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sarı kırmızılıların ocak ayında Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir futbolcu arayışında olduğu iddia edildi.

#15
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Dursun Özbek ve kurmaylarının ocak ayında çok önemli bir yıldızla temas halinde olduğu öne sürüldü.

#16
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Cimbom bu transferi gerçekleştirmesi durumunda son yılların en önemli hamlesine imza atacak.

#17
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Galatasaray'ın ilgilendiği o golcü ise ortaya çıktı.

#18
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sarı kırmızılı ekip 37 yaşında 29 gol atan o ismi gündemine aldı.

#19
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

İşte o santrfor...

#20
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Galatasaray, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk için girişimlere başladı.

#21
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sarı kırmızılıların Brezilya'dan ayrılmayı planlayan dünyaca ünlü golcü için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

#22
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Hulk geçtiğimiz günlerde Brezilya Ligi'nde yaşadığı olayların ardından ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılacağını açıklamıştı.

#23
Foto - Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sambacı futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi sürse de Galatasaray'ın bu transferi cüzi bir miktara bitirebileceği öne sürüldü. Adı daha önce birçok Türk takımıyla anılan Hulk'un da bu kez Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılı idarecilerin bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservise sonlandırması bekleniyor. Yönetim ligin ikinci yarısında yapacağı Hulk hamlesiyle taraftarları heyecanlandırmayı düşünüyor.

Bunu da ölünce camiden yollayacaklar! Gazzeli baba üzerinden Peygamberimize (sav) hakaret etti...
Gündem

Bunu da ölünce camiden yollayacaklar! Gazzeli baba üzerinden Peygamberimize (sav) hakaret etti...

Gazeteci Fırat Erez, Müslümanların sinir uçlarıyla oynadığı paylaşımlarda bulundu.
Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'
Gündem

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Emre Kınay çıldırmış vaziyette sert tepki gösterdi! Sözleri gündeme damga vurdu: 'Liyakatsizler İstanbul’u Dingo’nun ahırına çevirdi... İşi..
Tıpkı mücahid Ebu Ubeyde'nin dediği gibi! İşte İsrail'in kaybettiğini belgeleyen görüntüler
Gündem

Tıpkı mücahid Ebu Ubeyde'nin dediği gibi! İşte İsrail'in kaybettiğini belgeleyen görüntüler

Esir takasında 3. aşama, bugün karşılıklı salınan mahkumlarla tamamlandı.
Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı
Kadın - Aile

Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı

Haşhaşlı çörek, evde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve pratik bir tariftir. Bu adım adım rehber ile haşhaşlı çöreği kolayca yapabilir...Evine..
Kassam Tugayları esir bırakırken dünyaya insanlık öğretti! Facebook ve Instagram görüntüleri sildi...
Gündem

Kassam Tugayları esir bırakırken dünyaya insanlık öğretti! Facebook ve Instagram görüntüleri sildi...

Mücahid Kassam Tugayları anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken tüm dünyaya insanlık dersi verdi.
27 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (27 Kasım 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23