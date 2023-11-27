2023-11-27 11:55:15 Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, hedeflediği futbolculara kısa süre içinde imza attırmak istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi. Yönetim, 37 yaşında 29 gol atan dünyaca ünlü santrfor için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)