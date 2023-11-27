Resmen belli oldu: 37 yaşında 29 gol attı! İşte Galatasaray'ın yeni Süperstar'ı

Sambacı futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi sürse de Galatasaray'ın bu transferi cüzi bir miktara bitirebileceği öne sürüldü. Adı daha önce birçok Türk takımıyla anılan Hulk'un da bu kez Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılı idarecilerin bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservise sonlandırması bekleniyor. Yönetim ligin ikinci yarısında yapacağı Hulk hamlesiyle taraftarları heyecanlandırmayı düşünüyor.