2023-09-11 12:11:17 Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi
California’nın San Francisco körfezindeki Alviso Tuz Göletleri böyle görüntülendi.
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California’nın San Francisco körfezindeki Alviso Tuz Göletleri böyle görüntülendi.
California’nın San Francisco körfezindeki San Jose kentinde yer alan, adeta vücuttaki damarları ve kan dolaşımını andıran Alviso Tuz Göletleri havadan görüntülendi.
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