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Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

2023-09-11 12:11:17
Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

California’nın San Francisco körfezindeki Alviso Tuz Göletleri böyle görüntülendi.

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Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

California’nın San Francisco körfezindeki San Jose kentinde yer alan, adeta vücuttaki damarları ve kan dolaşımını andıran Alviso Tuz Göletleri havadan görüntülendi.

#2
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#3
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#4
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#5
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#6
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#7
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#8
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#9
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#10
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#11
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#12
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#13
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#14
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#15
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#16
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#17
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

#18
Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

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Foto - Rengiyle dikkat çekiyor! Havadan görüntülendi

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