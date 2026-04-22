Dikkat çeken iddia: Trump, İran’la ateşkes süresini neden uzattı? Harekete geçmeye can atıyor...

CNN, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) çeşitli silah türlerine ilişkin rakamlar içeren bir analizine değindi: Hassas saldırı füzelerinin yüzde 45’ü, balistik füzeleri önleyen THAAD füzelerinin en az yüzde 50’si, Patriot hava savunma önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 50’si, Tomahawk füzelerinin yüzde 30’u ve SM-3, SM-6 ile Ortak Hava-Yer Uzaktan Vurma Füzelerinin yüzde 20’si. CNN’e göre, İran’a karşı tek taraflı savaşı sürdürmek için yeterli stok bulunsa da, CSIS, ABD stoklarında kalan kritik mühimmat miktarı, Çin gibi neredeyse eşit güçteki bir düşmanla yüzleşmek için artık yeterli değil ve bu silah stoklarının savaş öncesi seviyelere dönmesi muhtemelen yıllar alacak, sonucuna varmaktadır. Pentagon, ABD’li silah üreticilerine acil siparişler geçti, ancak büyük çaplı bir savaşa yönelik stokların yeniden doldurulması birkaç yıl sürebilir. İsimleri açıklanmayan Pentagon ve askeri yetkililer ile eski CIA ajanı ve Pentagon yetkilisi Senatör Elissa Slotkin gibi askeri-istihbarat aygıtıyla yakın bağları olan Demokratlar, İran’daki savaşın ABD’nin Çin’le savaşma kabiliyetini zayıflattığını öne sürüyorlar; ABD’deki egemen seçkinlerin tüm kesimleri, Çin’i ABD’nin küresel hakimiyetine yönelik başlıca tehdit olarak görüyor. Arizona Demokrat Senatörü Mark Kelly geçen ay, “İranlılar çok sayıda Shahed insansız hava aracı, balistik füze, orta menzilli ve kısa menzilli füzeler üretme kapasitesine sahip ve devasa bir stokları var” dedi. “Dolayısıyla bir noktada… bu bir matematik problemi haline geliyor: Hava savunma mühimmatını nasıl yenileyebiliriz? Bunlar nereden gelecek?” Demokrat Parti’nin söylemi keskin bir şekilde değişti. Trump’ın savaş suçu işleme yönündeki açık tehditlerine yönelik eleştiriler bir kenara bırakıldı. Bunun yerine asıl tehlikenin, Trump’ın savaşı çok çabuk bitirip ABD emperyalizminin hedeflerini gerçekleştiremeden zafer ilan etmesi olduğu uyarısında bulunuluyor. ABC kanalının “This Week” programında konuşan Demokrat Parti Milletvekili Ro Khanna şunları söyledi: Zenginleştirilmiş uranyum hâlâ orada. Orada artık daha sert bir rejim var. Hamaney’in oğlu aslında nükleer silah geliştirmek istiyor. Hürmüz Boğazı üzerinde gerçekten daha fazla etki gücümüz olduğuna inanan var mı? Etki gücümüz azaldı. Çin’in İran’da etkisi daha fazla. Kamuoyu yoklamaları, Amerikan halkının yaklaşık üçte ikisinin İran’a karşı savaşa karşı olduğunu ve çarpıcı bir şekilde yüzde 59’unun Trump’ı nükleer silahların potansiyel kullanımı konusunda güvenilmez bulduğunu gösteriyor.