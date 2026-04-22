Uğurcan Çakır'ı dünya devi isteyince işler değişti!

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor'dan sezon başında transfer etmişti. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dev kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini üzerine çekti. Sarı kırmızılı kulüp sezon başında transferi açıklarken, ödenen bonservis bedeli çok konuşulmuştu.

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferini şöyle duyurmuştu:

"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

"İSTEYEN KULÜP INTER"

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'da transfer etmek isteyen kulübün Inter olduğu ileri sürüldü. Galatasaray yönetiminin ise Uğurcan Çakır'ı satmayacağı, maaşına da yüzde 100 zam yapacağı belirtildi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Galatasaray İtalyan ekibinin ilgisini doğruladı. Ancak satmayı düşünmediği gibi maaşına da yüzde 100 zam yapmayı kararlaştırdı. Böylece Uğurcan Çakır'ın ilk yıl için maaşı 220 milyon liraya çıkacak

.