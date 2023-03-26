Ramazanda bu hataları yapmayın! İftar sonrası çok çay tüketenler dikkat!

Ramazan ayının diğer aylara göre beslenme biçimi nedeniyle belli farklılıklar içerdiğini ifade eden Diyetisyen Şükriye Eral, “Bu farklılıkların en önemlisi ise öğün sayısında azalma. Normalde üç ana öğün artı ara öğünlere alışık bir toplumumuz var fakat bu ayda sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğünden bahsediyoruz. Günlük almamız gereken kalori miktarını normalde 5-6 öğüne dağıtırken, bu ayda iki ana öğüne sağlıklı ve dengeli bir biçimde nasıl dağıtmamız gerektiği oldukça önemli. Eğer doktorunuz sağlığınızı riske atacağınızı söylüyorsa lütfen sağlığınızı riske atmayın” diye konuştu.